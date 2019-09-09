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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
09.09.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

'Çinli çocuklar astronot, Amerikalı ve İngiliz çocuklar YouTuber olmak istiyor'

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'Çinli çocuklar astronot, Amerikalı ve İngiliz çocuklar YouTuber olmak istiyor'

İnsanın Ay'a ayak basmasının 50'nci yıldönümü dolayısıyla yapılan bir anket, ABD ve İngiltere'de çocukların YouTuber olmayı astronotluğa tercih ettiğine işaret ediyor.

Anket, Lego şirketi adına yaşları 8 ila 12 arasında değişen 3,000 çocukla ABD, İngiltere ve Çin'de yapıldı.

ABD ve İngiltere'de YouTuber ya da vlogger olmak istediğini söyleyen çocukların sayısı astronot olmak isteyenlerindekinden üç kat fazla çıktı.

Çin'de ise ankete katılanların çoğu taykonot (Çin'de astronot) olmak istediğini söyledi.

Z Kuşağı'nın tercihleri

Anket kapsamında çocuklara beş seçenek sunularak büyüyünce ne olmak istedikleri soruldu.

Çocuklar, astronot, müzisyen, profesyonel atlet, öğretmen ve YouTuber/vlogger meslekleri arasından seçim yaptı.

Çin'deki çocukların yüzde 56'sı astronotluğu tercih ederken ABD ve İngiltere'de bu oran yüzde 11 oldu. İngiltere'de YouTuber olmak istediğini söyleyenlerin oranı yüzde 30, ABD'de ise yüzde 29.

Üç ülkede de öğretmenlik en fazla tercih edilen ikinci meslek oldu.

Business Insider dergisi anket sonuçlarının Z kuşağının tercihlerini yansıttığına dikkat çekti. Z kuşağı, 1990'ların ortalarından sonra doğan, internet, teknoloji ve sosyal medyayla özdeştirilen nesli tanımlamak için kullanılıyor.

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