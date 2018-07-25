Çinli çip üreticisi Tsinghua, Fransa'da Linxens'i satın alacak
Çinli çip üreticisi Tsinghua Unigroup, Fransa merkezli akıllı çip bileşenleri imalatçısı Linxens'i 2,2 milyar euro karşılığında satın alıyor.
Konuya yakın kaynaklara göre, Çinli çip üreticisi Tsinghua Unigroup, Fransa merkezli akıllı çip bileşenleri imalatçısı Linxens'i CVC Capital Partners'dan 2,2 milyar euro karşılığında satın almak için anlaştı.
Anlaşmanın tamamlanması için regülatörlerin onayı bekleniyor.
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