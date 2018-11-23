Çin'in yüz tanıma sistemi otobüs reklamına takıldı
Çin'de günlük hayatta uygulanmaya başlanan yüz tanıma sistemi, güvenlik güçlerinin kolayca yüzleri tanımlayarak suçluları tespit edebilmesine olanak veriyor. Ancak yeni sistem tam oturmadığından sorunlar da çıkmıyor değil. Bunun son örneği otobüsün üzerindeki bir reklamda yaşandı. Reklamdaki yüzü suçlu sanan sistem kafaları karıştırdı.
Çin'de dört bir yana konularak kameralarla suçluların yüz tanıma tespitini yapan son teknoloji, bir otobüs reklamına yenik düştü. Suçluların yüzünü analiz ederek saniyeler içinde güvenlik güçlerine haber verebilen sistem, henüz emekle aşamasında olduğunu bir otobüs reklamındaki hatasından fark ettirdi.
Ülkenin ünlü iş adamlarından Dong Mingzhu, bir anda bir trafik suçundan aranır hale geldi. Kırmızı ışık yanarken yaya geçidi ihlali yaptığı belirtilen Mingzhu'nun gerçekte tek bir suçu vardı: O sırada oradan geçen bir otobüsün üzerinde reklam amacıyla çekilmiş fotoğrafının olması.
Yaşanan durumun yanlış alarm olduğunun anlaşılması üzerine polis güçleri Mingzhu'nun suç kaydının sistemden silindiğini ve yüz tanıma sisteminde geliştirmeler yapıldığını açıkladılar. Bu küçük yaya geçidi ihlali olayı, belki de gelecekte ne gibi yanlış anlaşılmalar yaşanabileceği üzerine enteresan bir emsal oluşturacak.
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