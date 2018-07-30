Çin'in insansız helikopter deneme uçuşları tamamlandı
Çin'in Xiangying-200 adlı insansız büyük helikopteri deneme uçuşlarını tamamladı.
Çin'in Xiangying-200 adlı insansız büyük helikopteri deneme uçuşlarını tamamladı. Çin Bilim Akademisi'ne bağlı Shenyang Automation Institute tarafından geliştirilmiş bulunan insansız helikopter 8,7 metre uzunluğunda ve 2,5 metre yüksekliğinde olup 200 kilogram yararlı yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Aracın esas parçalarından kontrol sistemi, güç sistemi ve iletim sistem, Çin'de imal edilmiştir. Bu, ülkenin insansız helikopterin geliştirilmesi konusundaki ilerlemelerinin göstergesidir.
Xiangying-200 Çin'in, bağımsız kalkış ve bir gemi güvertesine iniş denemelerini başarmış ilk insansız helikopteridir.
Bu helikopter sahil koruma, modern tarım ve tahlisiye alanlarında çok kapsamlı bir uygulama alanı bulacağı düşünülmektedir.
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