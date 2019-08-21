Çinin ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu
Çinin ilk klonlanmış kedisi Garlic, Pekin'de dünyaya gözlerini açtı.
China Science and Technology Dailyde yer alan habere göre, söz konusu klonlama işlemini gerçekleştiren biyoteknoloji şirketi Sinogene CEOsu Wang Jidong gelişmeyle ilgili Garlic isimli yavru kedi, 21 Temmuzda şirketimizin laboratuvarında doğdu. Sağlığı yerinde olan Garlicin doğumu tarafsız bir doğrulama kuruluşu tarafından onaylandı dedi.
Garlicin klonlanma çalışmalarının geçen yılın Ağustos ayında başladığı belirtilen haberde, Çin Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü araştırmacısı Chen Dayuan, şirketin geliştirdiği teknolojinin yüksek bir başarı oranına sahip olduğunu söyledi.
Çin Tarım Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Shi Zhensheng de, kedilerin başarılı bir şekilde klonlanmasının nadir olduğunu belirterek, kedilerin klonlamalarını zorlaştıran farklı üreme özelliklerine sahip olduğunu vurguladı.
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