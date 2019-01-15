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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
15.01.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Çin'in Ay'da ektiği pamuk tohumları filizlendi

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Çin'in Ay'da ektiği pamuk tohumları filizlendi

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-4 uzay aracı tarafından Ay'a götürülen pamuk tohumlarının filiz verdiğini açıkladı.

Bu, Ay'da ilk kez biyolojik bir maddenin büyümesi anlamına geliyor ve insanlığın uzay yolculuğu için büyük önem taşıyor.

Chang'e 4 adlı insansız uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere "karanlık yüz" olarak bilinen bölgeye 3 Ocak'ta başarı ile iniş yapmıştı.

Bugüne dek uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de Chang'e 4'e dek hiçbir uzay aracı buraya inmedi.

Araç, bölgenin jeolojik yapısını inceleyecek aletler yanında, pamuk ve patates tohumu ekili toprak, maya ve meyve sineği yumurtları taşıyordu.

Ay'da yetişen ilk bitki

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki yetiştiriliyor ancak daha önce Ay'da hiç bitki yetiştirilmemişti.

Ay'da sağlıklı bitkiler yetiştirilebilmesi, uzun vadeli uzay görevlerinin ayrılmaz bir parçası olacak. Örneğin Mars'a yapılacak yolculuklar şu anki teknolojiyle 2,5 yıl sürüyor. Eğer Ay'dan başarılı şekilde hasat alınabilirse astronotlar Mars görevlerinde yiyecek tedariği için Dünya'ya geri dönmek zorunda kalmayacak.

Çinin Ayda ektiği pamuk tohumları filizlendi
Chang'e 4 uzay aracı Ay'ın karanlık yüzünden 170'e yakın fotoğraf gönderdi

Bitkiler uzay aracının içinde kapalı bir kutunun içinde yetiştiriliyor. Kutunun içinde yapay ve kendi kendine sürebilen bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı People's Daily, filizlenmiş tohumların fotoğrafını "İnsanlığın Ay'dak ilk biyolojik deneyinin sonucu" mesajıyla Twitter'dan paylaştı.

Projenin baş tasarımcısı Profesör Şie Gengşin South China Morning Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Az yerçekimli ortamda bitki yetiştirme hakkında bilgi sahibi olmak, gelecekte uzayda bir üs kurmamız anlamında da bize yardımcı olacak" dedi.

Profesör Şie pamuğun kıyafet yapımında kullanılabileceğini, patateslerin astronotlara besin kaynağı olacağını, kolzatohumundan da yakıt üretilebileceğini belirtti.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Dünya'dan Ay'a 20 gün süren yolcukta tohumların bir "biyolojik teknoloji" sayesinde pasif hale getirildiğini ve kontrol merkezinden araca gönderilen emir ile sulandıktan sonra tohumların büyümeye başladığını açıkladı.

Şinhua, uzay görevinin şu ana kadar Dünya'ya 170'e yakın fotoğraf gönderdiğini bildirdi.

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