CineBench testi nasıl yapılır?
En kapsamlı işlemci hız testi araçlarından biri olan CineBench, büyük oranda işlemciyi kullanarak bir resim oluşturuyor ve işlemcinizin performansını diğer gerçek testlerle karşılaştırıyor. Test tamamlandığında işlemcinize bir puan veriliyor. Bu puan ne kadar yüksek ise, işlemciniz o kadar hızlı demek.
CINEBENCH, bilgisayarınızın ekran kartınızı ve işlemcinizi ölçebileceğiniz, CINEMA 4D yazılımını sisteminizde kullanabilecek misiniz diye hazırlanmış ücretsiz bir program. MAXON CINEBENCH, zorlu şartlardaki birçok test ile işlemci ve ekran kartınızı test eder.
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