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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber: AA/ Fotoğraf: Ingimage
31.10.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Çin'den 5G hamlesi

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Çin'den 5G hamlesi

Çinli telekom şirketleri, birçok büyükşehirde yarından itibaren 5G teknolojisi kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Çin'in kamu telekom şirketleri China Telecom, China Unicom ve China Mobile'den yapılan açıklamada, Pekin, Şanghay, Hangcou ve Guangcou gibi birçok büyükşehirde yarından itibaren 5G hizmeti sağlanacağını bildirdi.

5G hizmet ve ücret tarifelerini yayımlayan şirketler, ülke genelinde 5G teknolojisine sahip 80 bin baz istasyonu kurulduğunu, yıl sonuna kadar bu sayının 130 bine ulaşacağını ifade etti.

Yıl sonuna kadar 50'ye yakın şehirde 5G'nin kullanılacağı kaydedilirken, 5G'nin gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşacağı aktarıldı.

Yüksek hızdaki 5G, otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların kullanılmasına, yüksek hızda video konferans bağlantıları kurulmasına imkan tanıyacak, mobile oyunların daha akıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Öte yandan dünyada 5G'ye en fazla yatırım yapan ve yaygın 5G ağıyla başı çeken Çin'de hükümetin yurt dışına veri transferine kontrol uygulaması nedeniyle Çin dışındaki birçok siteye giriş yapabilmek için sanal ağ (VPN) programları gerekiyor.

Ülkede Youtube, Facebook, WhatsApp, Twitter gibi yabancı sosyal paylaşım sitelerine erişimde sorun yaşanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi (Şiaomi) gelecek yıldan itibaren 5G teknolojisine sahip 10 yeni model çıkaracağını açıklamış,

Huawei ise 5G'ye uyumlu bazı akıllı telefon modellerini tanıtmıştı.

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