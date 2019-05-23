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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.05.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Çin'de zeplin 7 bin metreyle irtifa rekoru kırdı

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Çin'de zeplin 7 bin metreyle irtifa rekoru kırdı

Çin'de su buharlaşmalarını gözlemlemek için geliştirilen zeplin, 7 bin metre yüksekliğe çıkarak kendi alanında irtifa rekoru kırdı.

Çin Merkezi Televizyonunun haberine göre, Çin Bilimler Akademisinde faaliyet gösteren Havacılık, Enformasyon Araştırma Enstitüsü bilim insanları tarafından geliştirilen zeplin Jimu-1 (Cimu-1), ülkenin Çinghay eyaleti ile Everest Dağı’na yakınlığıyla bilinen Tibet Özerk Bölgesi üzerindeki su buharlaşmalarını gözlemledi.

Dış yüzeyi kompozit malzemelerden imal edilen ve eksi 70 dereceye kadar düşük sıcaklıkta görev yapabilen Cimu-1’in, 2 bin 300 metreküp iç hacmi ve bin 400 kilogram helyum kapasitesi bulunuyor.

Bilimsel çalışmalar için geliştirilen ve bu irtifada seyretme özelliğiyle türünün ilk örneği olarak nitelendirilen zeplin, Çinghay-Tibet platosu üzerinde 7 bin metre yükseklikten yaptığı gözlem ile kendi sınıfında yükseklik rekoru kırdı.

Havacılık, Enformasyon Araştırma Enstitüsünde zeplinin geliştirilmesinde görev alan uzmanlardan Cang Taihua, irtifa rekoruyla alakalı "Deniz yüzeyinin 7 bin metre üzerine daha önce hiçbir hava gemisi çıkamadı. Bu, zeplinin kendi sınıfında böyle bir uçuşla dünya rekoru kırdığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Cimu-1’in gelecekte 9 bin metre yüksekliğe çıkması hedefleniyor.

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