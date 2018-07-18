Çin'de yapay zekâ piyasası hızla gelişiyor
2018 Çin Yapay Zekâ Gelişme Raporu'na göre ülkedeki yapay zekâ piyasası yıl sonu itibarı ile yüzde 75 oranında büyüyecek.
CRI'ın haberine göre, Çin'in önde gelen yüksek öğretim kuruluşlarından Tsinghua Üniversitesi tarafından kısa süre önce hazırlanan rapora göre, 2017 yılında Çin'deki yapay zekâ piyasasının büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında artarak 23 milyar 700 milyon yuana ulaştı.
Raporda verilen bilgiler, Haziran 2018 itibarıyla yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Çinli işletmelerin sayısının bin 11'i bulduğunu otraya koydu. Çin, bu alanda dünya genelinde ikinci sırada yer aldı.
Aynı dönemde, ABD'deki bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin sayısı ise 2 bin 28'e ulaştı.
Çin'deki söz konusu işletmeler, yoğun olarak başkent Beijing, Shanghai ve Guangdong'da bulunurken, Beijing, 395 yapay zekâ işletmesiyle ülke genelinde başı çekiyor.
Öte yandan, Çin, yapay zekâ harcamaları açısından da dünyada ilk sırada yer aldı.
2013-2018 döneminde Çin'in yapay zekâ alanında yaptığı harcamalar, dünya toplamının yüzde 60'ını oluşturdu.
Çin'de günümüzde yapay zekâ, sağlık, finansman, eğitim ve güvenlik gibi alanlarda kullanılıyor.
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