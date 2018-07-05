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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
05.07.2018 - 06:23, Son Güncelleme:

Çin'de sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandı

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Çin'de sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandı

Çinli teknoloji devi Baidu, sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başladığı açıkladı.

Şirket, Apolong adını verdiği bu otobüslerin kullanımına öncelikle Çin'deki kentlerde başlanacağını ancak ilerisi için yabancı pazarların da hedeflendiğini belirtti.

Baidu, 'seviye-4 otonom otobüslerini' üreten az sayıdaki şirketten biri.

Bu türdeki otobüslerde son derece ileri bir sürüş sistemi yer alıyor.

Baidu Genel Müdürü Robin Li seri üretime başlangıç açıklamasında, "2018 otonom araç sürüşünün ticarileşmesinin ilk yılı. Geçmişte Çin, dünyaya ucuz mallar ihraç etti. Çin, gelecekte ise dünyaya yapay zeka teknolojisi ihraç edecek" dedi.

Çinde sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandı

Sürüş koltuğu yok, elektrik enerjisiyle çalışıyor

Apolong otobüslerin 14 yolcu kapasitesi bulunuyor. Otobüste sürüş koltuğu, direksiyon ve pedallar yer almıyor.

Elektrik enerjisiyle çalışıyor ve iki saat şarj edildikten sonra 100 kilometre yol alabiliyor. Otobüs 70 kilometreye kadar hıza çıkabiliyor.

Otobüsün ilk olarak Pekin, Şenzen, Wuhan ve diğer Çin kentlerinde kullanımına başlanacağı açıklandı.

Japon Softbank Grup'la yapılan anlaşma kapsamında otobüsün başkent Tokyo'da da kullanılabileceği aktarılıyor.

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