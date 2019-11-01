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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
01.11.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Çin'de öğrencilere beyin dalgalarını ölçen cihaz taktırınca kıyamet koptu

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Çin'de öğrencilere beyin dalgalarını ölçen cihaz taktırınca kıyamet koptu

Çin'de dikkat aralıklarını belirlemek için öğrencilerin başlarına beyin dalgalarını ölçen cihazlar yerleştiren bir ilkokul, velilerin şikâyeti üzerine uygulamadan vazgeçti.

Guardian gazetesinin haberine göre, Jinhua kentindeki Şiaoşun İlkokulu'nda okuyan öğrencilerin aileleri, bu cihazlarla çocuklarının beyinlerinin kontrol altına alınabileceğini söyleyerek şikâyette bulunmuşlardı.

Devlet denetimindeki Beijing News sitesine göre çocukların beyin dalgalarına ilişkin verilerin bir kısmı ailelerle paylaşıldı.

Zhang soyadlı bir öğretmen ise deneme amaçlı uygulamanın bir yıldır devam ettiğini, cihazların olası yan etkileriyle ilgili olarak çocuklardan hiçbir şikâyet almadıklarını söyledi.

Bu öğretmen, çocukların verilerinin denemeden sorumlu olan şirkete teslim edildiğini ve hepsinin ailelerle paylaşılmadığını belirterek, "Yaptığımız tek şey, dikkat sürelerini ölçerek çocuklara yardımcı olmak. Çünkü bu veriler öğretmenlerine gönderiliyor, çocuklar da daha fazla odaklanabiliyor. Uygulamanın gerçekten faydasını gördük" dedi.

Başa takılan "U" şeklindeki cihazın ABD merkezli BrainCo şirketi ve Çinli ortağı Zhejiang BrainCo tarafından geliştirildiği belirtiliyor.

Çinli şirketin sahibi Kong Şiaoşian'ın Harvard Üniversitesi'nde doktora yaptığı ve ilkokulu bu okulda okuduğu söyleniyor.

'Haftada iki gün yarım saat takılıyor'

Zhejiang BrainCo'dan soyadı yine Zhang olan bir yetkili, cihazların konsantrasyon kurslarında haftada iki kez yarım saat için takıldığını söyledi.

Guardian gazetesi, Çin'de kişisel bilgiler toplayan cep telefonları, akıllı saatler ve diğer mobil cihazların yaygınlaştığına dikkat çekerek ailelerin verilerin nasıl kullanıldığı ve kimlerin bunlara erişimi olduğu konusunda kaygı duyduğunu belirtti.

Çin Siber Uzay Dairesi'nin 1 Ekim'de yayımladığı genelgeyle, çocukların verilerinin korunması için, bu bilgilerin şifrelenmesi ve ailenin rızasının aranması şartı getirilmişti.

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