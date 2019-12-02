Çin'de mobil internet kullanıcılarına yüz tarama zorunluluğu
Çin'de yeni cep telefonu satın alan müşterilere cihazlarını yüz tanıma özelliğiyle kaydettirmeleri zorunlu hale getiriliyor. Pekin yönetiminin Eylül ayında açıkladığı yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi.
Çin hükümeti, bu düzenlemeyle vatandaşların internetteki 'meşru haklarını ve çıkarlarını korumayı' amaçladığını savunuyor.
Dünyanın en kalabalık ülkesinin sokaklarında, yüz tanıma özelliği güvenlik kameralarında kullanılıyor. Ülke çağında yaklaşık 170 milyon güvenlik kamerası bulunuyor.
Yeni yönetmelik ne getiriyor?
Çin'de yeni telefon hattı ya da data tarifesi satın alanların fotoğrafları ve kimlik karlarıyla birlikte kayıt olmaları zorunluydu.
Yeni yönetmelikle birlikte, yüz tanıma için müşterilerin yüzlerinin taranması da mecburi hale getiriliyor.
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