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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.10.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

Çin’de içinde 15 yumurta olan 80 milyon yıllık dinozor yuvası keşfedildi

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Çin’de içinde 15 yumurta olan 80 milyon yıllık dinozor yuvası keşfedildi

Çin'de bir inşaat sırasında iş makinesin kepçesi fosilleşmiş bir dinozor yuvası ortaya çıkardı. Dinozor yuvasında 15 dinozor yumurtası fosili bulundu.

Çin’in doğusundaki Cıciang (Zhejiang) eyaletinin Yivu (Yiwu) şehrinin Guanyintang köyünde yaklaşık 80 milyon yıllık oldukları tespit edilen dinozor yumurtası fosilleri gün yüzüne çıkarıldı.

Yerel gazete Zhezhong News gazetesine göre, dev yumurtalar Perşembe günü Yivu (Yiwu) şehrinde bir inşaat ekibi tarafından kazı yapılırken, ortaya çıkarıldı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Cıciang’ın Yivu kentine bağlı Guanyintang köyünde yapılan kazı çalışmalarında 15 adet dinozor yumurtası fosili ortaya çıkarıldı.

Yumurta fosillerinin bazıları toplu halde bulunurken, bazıları da ayrı ayrı yerlerde keşfedildi. Fosiller, incelenme yapılmak üzere Yiwu Kent Müzesi’ne gönderildi. İnceleme sonrası yumurtalar Cıciang Doğa Tarihi Müzesine gönderilecek.

Cıciang Müzesi Ulusal Tarihi Yer Bilimleri Departmanından Araştırmacı Du Tienming, "Şu ana kadar 15 yumurta bulduk. Dinozor yuvası 145,5 milyon ile 66 milyon yıl öncesinde yaşanan Kretase döneminden kalma. Yumurta fosilleri yaklaşık 80 milyon yıl öncesine ait"

Du, keşfin yerel coğrafi araştırmaları teşvik etmesinin yanı sıra gelecekte bilim ve eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağını dile getirerek, böylesine bir keşfin nadir bir durum olduğunu ifade etti.

Guanyintang köyü yakınlarında geçen yıllarda da dinozorlara ait izler keşfedilmişti.

Çin'de geçen ay da ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı.

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