Çin’de içinde 15 yumurta olan 80 milyon yıllık dinozor yuvası keşfedildi
Çin'de bir inşaat sırasında iş makinesin kepçesi fosilleşmiş bir dinozor yuvası ortaya çıkardı. Dinozor yuvasında 15 dinozor yumurtası fosili bulundu.
Çin’in doğusundaki Cıciang (Zhejiang) eyaletinin Yivu (Yiwu) şehrinin Guanyintang köyünde yaklaşık 80 milyon yıllık oldukları tespit edilen dinozor yumurtası fosilleri gün yüzüne çıkarıldı.
Yerel gazete Zhezhong News gazetesine göre, dev yumurtalar Perşembe günü Yivu (Yiwu) şehrinde bir inşaat ekibi tarafından kazı yapılırken, ortaya çıkarıldı.
Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Cıciang’ın Yivu kentine bağlı Guanyintang köyünde yapılan kazı çalışmalarında 15 adet dinozor yumurtası fosili ortaya çıkarıldı.
Yumurta fosillerinin bazıları toplu halde bulunurken, bazıları da ayrı ayrı yerlerde keşfedildi. Fosiller, incelenme yapılmak üzere Yiwu Kent Müzesi’ne gönderildi. İnceleme sonrası yumurtalar Cıciang Doğa Tarihi Müzesine gönderilecek.
Cıciang Müzesi Ulusal Tarihi Yer Bilimleri Departmanından Araştırmacı Du Tienming, "Şu ana kadar 15 yumurta bulduk. Dinozor yuvası 145,5 milyon ile 66 milyon yıl öncesinde yaşanan Kretase döneminden kalma. Yumurta fosilleri yaklaşık 80 milyon yıl öncesine ait"
Du, keşfin yerel coğrafi araştırmaları teşvik etmesinin yanı sıra gelecekte bilim ve eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağını dile getirerek, böylesine bir keşfin nadir bir durum olduğunu ifade etti.
Guanyintang köyü yakınlarında geçen yıllarda da dinozorlara ait izler keşfedilmişti.
Çin'de geçen ay da ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı.
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