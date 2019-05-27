Çin'de Huawei telefon satışlarında 'patlama' yaşanıyor
Huawei, Çin'in en büyük telefon satıcılarından biri ve Google, daha doğrusu ABD ile yaşanan sorunlar neticesinde dünya genelinde ciddi sorunlarla boğuşan şirket, Çin'de çok farklı bir havada yaşıyor. Çinliler Huawei markasına daha fazla ağırlık vermeye başlarken, iPhone'dan uzak durmaya başladı.
ABD-Çin arasında süregelen ticaret savaşları, pek çok sorunu da birlikte getirirken, son olarak Huawei'ye olan yaptırımlar dünya genelinde Huawei'nin ciddi sıkıntılar yaşayacağının habercisi gibi görünüyor. Diğer yandan şirketin merkezinin bulunduğu Çin'de ise işler çok daha farklı.
Çinli tüketiciler, dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip ederken, Huawei markasına daha fazla sahip çıkma eğilimine girerek telefon tercihlerinde bu markaya yönelmeye başladı. Bunu da şirketin satış rakamlarından net bir şekilde anlayabiliyoruz.
Araştırma şirketi Counterpoint'in verilerine göre, geçtiğimiz yıl %9.1 olan Çin'deki iPhone satışları, bu yılın ilk çeyreğinde, yani son "özel yaptırımlar" gelmeden önce %7.1'e düşmüştü. Şimdi ise bu düşüşün artarak devam edeceği öngörülüyor. Çinliler yeni telefon tercih ederken daha 'milliyetçi' davranmaya başladı. Bu da iPhone satışlarına olumsuz etki ederken, özellikle gündemde olan Huawei'nin satış hacminin Çin genelinde artmasına neden oluyor.
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