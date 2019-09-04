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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
04.09.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Çin'de 'Gülümseyerek öde' sistemi yaygınlaşıyor

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Çin'de 'Gülümseyerek öde' sistemi yaygınlaşıyor

Çin'de, yüz tanıma teknolojisiyle alışveriş mahremiyet haklarının ihlal edilebileceğine ilişkin kaygılara rağmen giderek yaygınlaşıyor. Banka hesaplarına erişim için yüzlerini tanımlatan milyonlarca kişi, alışverişlerini sadece "gülümseyerek" yapıyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, dünyada mobil ödeme sisteminin en yaygın olduğu ülke olan Çin'de birçok işletmede pos makineleri dijital ödeme sistemi ya da banka hesaplarına bağlı kameralarla donatılmış durumda.

300 şubesinde bu teknolojiyi kullanan ve 400 şubesinde de uygulamayı devreye sokmaya hazırlanan Wedome adlı fırın zincirinden Bo Hu, "Cep telefonumu bile getirmeme gerek yok. Yanıma hiçbir şey almadan alışverişe çıkabiliyorum" diyor.

'Uygur Türklerini fişlemek için kullanılan teknoloji'

Gazeteye göre ülkede bu teknoloji daha çok vatandaşları izlemek için zaten yaygın olarak kullanılıyor. Çin yönetiminin Şincan'daki Uygur Türklerini "fişlemek" için bu teknolojiyi kullanması tepkilere neden olmuştu.

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden Çin araştırmaları uzmanı Adam Ni, "Büyük bir risk var. Devlet bu teknolojiyi siyasi muhalifleri izlemek, Şincan örneğinde olduğu gibi etnik grupları denetim altında tutmak ve potansiyel suçluları belirlemek için bile kullanabilir. Yüz tanıma teknolojisi verileri toplama ve kullanımına ilişkin en tartışmalı unsur bu" diye konuştu.

Alipay 3 yılda 420 milyon dolar yatırım yapacak

Guardian'a göre, veri güvenliği ve mahremiyet kaygılarına rağmen birçok tüketici, yüz tanıma teknolojisini benimsemiş durumda.

E-ticaret devi Alibaba'nın ödeme sistemi Alipay'in 100 kentte kullanılabilen yüz tanıma teknolojisi cihazları, değişime öncülük ediyor.

Bu alanda kısa zamanda büyük bir ilerleme bekleyen şirket üç yıl içinde bu teknolojiye 420 milyon dolar daha yatırım yapmayı planlıyor.

600 milyon kullanıcısı olan WeChat'in sahibi "Tencent" şirketi de geçen ay "Frog Pro" adlı bir ödeme makinesi geliştirdi. Sektörde birçok start-up da kendine yer bulmaya çalışıyor.

Küresel sektör analizleri yapan Counterpoint şirketinin uzmanlarından Mengmeng Zhang, "Büyük mobil ödeme şirketlerinin girişimleri sonucunda yüz tanıma teknolojisiyle ödeme sisteminin çok yaygınlaşması potansiyeli var. Alipay, sistemi yaygınlaştırmak için bu teknolojiye milyarlar yatırıyor. Perakendecilere teşvikler, bu sistemi kullanan tüketicilere ödüller dağıtıyor" dedi.

Tianjin'deki IFuree adlı bir süpermarkette müşteriler ödemelerini kasaya gitmeden yapıyor. 3 boyutlu bir kamera, kapıda müşterilerinin yüzlerinin genişliğini, yüksekliğini ve derinliğini tarıyor. Ödeme noktasında yüz, tekrar bu kez daha hızlı taranarak ödeme tamamlanıyor.

'Çirkin çıkıyorum'

"Sina Technology" adlı internet sitesinin araştırmasına göre, bu sistemle ödeme yapanların yüzde 60'ı kamerada "çirkin çıkmaktan" şikayet ediyor.

Alipay bu kaygılara yanıt olarak kameralarında "güzelleştirici" filtreler kullanacağını açıkladı.

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