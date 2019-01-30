Çin'de akıllı telefon satışlarında büyük düşüş yaşanıyor
Birbirleri ardında Türkiye'deki telefon pazarına giren ve rekabeti kızıştıran Çinli telefon üreticileri, kendi ülkelerinde ilginç bir tabloyla yüz yüze. Çin genelinde 2018 yılında akıllı telefon satışlarında yaşanan büyük düşüş şaşkınlık yarattı. Peki Çin telefon pazarı, hacimde bu daralmayı neye borçlu?
Çin telefon pazarında ciddi bir daralma yaşanıyor. 2017 yılına dek büyümesini sürdüren telefon pazarı 2018 yılında ise aksi yönde bir ivme kazandı ve 2018'ye oranla yüzde 17 oranında küçüldü. Geçen yılki raporda, telefon satışlarının 2013 yılından beri gördüğü en düşük rakam olan 396 milyon adet telefon satıldı.
Canalys'nin raporuna bakıldığında piyasada bulunan 5 büyük akıllı telefon üreticisi 2017 yılında pazarın yüzde 73'ünü elinde bulundururken, 2018 yılında ise bu oran yüzde 88'e çıktı. Çin telefon pazarının bir numaralı ismi Huawei iken, Huawei'yi Oppo takip ediyor. Ardından VIVO, Çin pazarının en güçlü üçüncü ismi olarak öne çıkıyor. Xiaomi 4. sırada yer alırken, Apple ise Çinli olmayan tek firma olarak 5. sıradaki yerini koruyor.
Yine telefon pazar paylarına bakıldığında Huawei'nin yüzde 16 oranında pazar payını büyüttüğünü görüyoruz. Oppo yüzde 2 oranında pazar kaybederken, ViVo ise Huawei gibi pazar payını yüzde 9 oranında artırmayı başarmış. Xiaomi, yüzde 6 oranında kayıp yaşarken, Apple ise Çin pazarının en büyük kaybedeni olarak görülüyor. Rakamlara bakıldığında Apple'ın 2017'ye kıyasla 2018'de yüzde 13 oranında pazar kaybı yaşadığı dikkat çekiyor.
Çin telefon pazarında yaşanan bu daralmanın en büyük nedeni pazarın doyum noktasına ulaşması. Bu nedenle kullanıcılar artık daha üst segmente hitap eden telefon alma peşinde.
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