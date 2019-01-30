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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.01.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Çin'de akıllı telefon satışlarında büyük düşüş yaşanıyor

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Çin'de akıllı telefon satışlarında büyük düşüş yaşanıyor

Birbirleri ardında Türkiye'deki telefon pazarına giren ve rekabeti kızıştıran Çinli telefon üreticileri, kendi ülkelerinde ilginç bir tabloyla yüz yüze. Çin genelinde 2018 yılında akıllı telefon satışlarında yaşanan büyük düşüş şaşkınlık yarattı. Peki Çin telefon pazarı, hacimde bu daralmayı neye borçlu?

Çin telefon pazarında ciddi bir daralma yaşanıyor. 2017 yılına dek büyümesini sürdüren telefon pazarı 2018 yılında ise aksi yönde bir ivme kazandı ve 2018'ye oranla yüzde 17 oranında küçüldü. Geçen yılki raporda, telefon satışlarının 2013 yılından beri gördüğü en düşük rakam olan 396 milyon adet telefon satıldı.

Canalys'nin raporuna bakıldığında piyasada bulunan 5 büyük akıllı telefon üreticisi 2017 yılında pazarın yüzde 73'ünü elinde bulundururken, 2018 yılında ise bu oran yüzde 88'e çıktı. Çin telefon pazarının bir numaralı ismi Huawei iken, Huawei'yi Oppo takip ediyor. Ardından VIVO, Çin pazarının en güçlü üçüncü ismi olarak öne çıkıyor. Xiaomi 4. sırada yer alırken, Apple ise Çinli olmayan tek firma olarak 5. sıradaki yerini koruyor.

Çinde akıllı telefon satışlarında büyük düşüş yaşanıyor


Yine telefon pazar paylarına bakıldığında Huawei'nin yüzde 16 oranında pazar payını büyüttüğünü görüyoruz. Oppo yüzde 2 oranında pazar kaybederken, ViVo ise Huawei gibi pazar payını yüzde 9 oranında artırmayı başarmış. Xiaomi, yüzde 6 oranında kayıp yaşarken, Apple ise Çin pazarının en büyük kaybedeni olarak görülüyor. Rakamlara bakıldığında Apple'ın 2017'ye kıyasla 2018'de yüzde 13 oranında pazar kaybı yaşadığı dikkat çekiyor. 

Çinde akıllı telefon satışlarında büyük düşüş yaşanıyor


Çin telefon pazarında yaşanan bu daralmanın en büyük nedeni pazarın doyum noktasına ulaşması. Bu nedenle kullanıcılar artık daha üst segmente hitap eden telefon alma peşinde.

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