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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
26.05.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu

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Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu

Çinli bilim insanları, 300 bin yıl öncesine ait 30’dan fazla insan fosilini gün yüzüne çıkardı.

Şinhua ajansının haberine göre, Çinli paleontologların ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinin Dongcı ilçesinde yaptıkları arkeoloji çalışmalarında 300 bin yıl öncesine ait 30’dan fazla insan fosili bulundu.

Dongcı’daki kazı alanında son 5 yılda yapılan kazı çalışmalarında ayrıca 40’tan fazla memeli hayvan fosili ile 100 adet taştan imal edilmiş eserler gün yüzüne çıkarıldı. 

Çin Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Omurgalı Fosiller Bilimi Enstitüsünde keşfi yapan bilim insanlarından Vu Şiucie, fosillerin ve sanat eserlerinin bulunduğu alanın yıkılmış bir mağara olabileceğini belirtti. 

Vu Şiucie, mağarada insan fosillerinin yanı sıra antik dönemdeki davranış kalıplarına dair çok sayıda kanıt bulduklarını da ifade etti. 

Vu Şiucie, buluntuların antik dönemdeki yaşam senaryolarını gün ışığına çıkaracağını ifade etti. 

Keşiflerin Doğu Asya’da antik dönemdeki yaşama ışık tutması bekleniyor. 

 Dongcı’da 2004 yılında bir çiftçinin koyunlarına barınak yapmaya çalıştığı sırada keşfedilen kazı alanında ilk arkeolojik çalışma 2006'da yapıldı ve burada insana ait alın kemiği, azı dişi ve taş eserler bulundu. 

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