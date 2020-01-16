MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÇin uzaya saniyede 10 gigabayt veri transfer edecek uydu gönderdi
GeriTeknoloji Çin uzaya saniyede 10 gigabayt veri transfer edecek uydu gönderdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

Çin uzaya saniyede 10 gigabayt veri transfer edecek uydu gönderdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin uzaya saniyede 10 gigabayt veri transfer edecek uydu gönderdi

Çin, saniyede 10 gigabayt veri transfer edecek genişbant iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, söz konusu genişbant iletişim uydusu, ülkenin güneybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Kuaycou 1A roketiyle yörüngesine gönderildi. 

Havacılık ve uzay şirketi Galaxy Space tarafından geliştirilen uydu, alçak yörüngede seyredecek ve saniyede 10 gigabaytlık veri transfer edecek. Uydunun çöl, okyanus gibi alanların yanı sıra hızlı tren ve uçak gibi iletişimde zorluk yaşanan yerler için kullanılması planlanıyor.

Alçak yörünge uyduları, dünyadan uzaklığı 2 bin kilometreye kadar olan yörüngelerde konumlanıyor.

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma, gözlem, genişbant iletişim uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruzÇin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun uygun fiyatlı telefon modellerinden Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruz. Telefon; sadece uygun fiyatıyla değil, dört kamerası dahil diğer donanım özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle