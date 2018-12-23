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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.12.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Çin uzaya iletişim uydusu gönderdi

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Çin uzaya iletişim uydusu gönderdi

Çin, Hongyün Projesi'nin ilk deneysel iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, Hongyün Projesi'nin ilk deneysel iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin havacılık şirketi China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) tarafından geliştirilmesine 2016'da başlanan Hongyün Projesi'nin ilk uydusu, Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden önceden belirlenen yörüngesine fırlatıldı.

Long March 11 roketiyle fırlatılan uydu dünyadan 160 ila 2 bin kilometre uzaklık olarak tarif edilen alçak yörüngesine sabah saatlerinde ulaştı. 

Hongyün Projesi kapsamında ilk uyduda yapılacak geniş bant internet ve iletişim testlerinin tamamlanmasının ardından 2020'ye kadar aynı uydudan 4 tane daha fırlatılacak. Toplam 156 uydudan oluşacak Hongyün Projesi uydularının 2022'de faaliyete başlaması hedefleniyor. 

Geniş bant iletişimi için hizmet verecek her uydunun saniyede 500 megabayt veri transferi yapabilmesi hedefleniyor.

Uydu ile alçak yörüngeden yüksek yörüngedeki uydulara veri transferi gecikmesinin de önüne geçmesi amaçlanıyor. 

Proje tamamlandığında kutuplar dahil dünya genelinde iletişim ve internet alanında hizmet verilmesi hedefleniyor. 

Ayrıca CASIC'ten yapılan açıklamada, başarılı fırlatmanın Çin'in alçak yörüngede haritalama konusunda kayda değer ilerlemesini gösterdiği belirtildi.

Çang'ı-4 insansız keşif aracını 7 Aralık'ta Ay'ın karanlık tarafına gönderen Çin, Çang'ı-5'i de gelecek yıl Ay'a göndermeyi planlıyor.

Mars'a ilk keşif aracını 2020'de gönderecek Çin, 2029'da da Jüpiter'e keşif misyonu yollamayı hedefliyor.

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