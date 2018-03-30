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    Çin uzaya iki navigasyon uydusu gönderdi

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 08:19 | Son Güncelleme:

    Çin'in tek taşıyıcı roketle uzaya iki navigasyon uydusu gönderdiği bildirildi.

    Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden tek taşıyıcı roketle Çin'in yapım aşamasındaki küresel "Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu Sistemi" için iki uydu daha uzaya gönderildi. 

    Navigasyon sistemi kapsamında gönderilen uyduların 30'uncu ve 31'inci uydular olduğu belirtildi. Bu uyduların önceden belirlenmiş yörüngelerine kısa süre içinde yerleştiği açıklandı.

    Fırlatma işleminde, ülkenin yerli üretimi olan "Uzun Yürüyüş" adlı taşıyıcı roket serisine ait Uzun Yürüyüş (Long March) 3B roketinin kullanıldığı ifade edildi.

    Meteoroloji, balıkçılık, telekomünikasyon, haritalandırma gibi alanlarda bilgi sağlama amaçlı geliştirilen Kuzey Yıldızı uydu serisinin 2020 yılına kadar yörüngede 30'dan fazla uyduyla daha etkin ve kapsamlı küresel konumlandırma hizmeti sağlaması ve tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol İnisiyatifi güzergahındaki ülkelere hizmet vermesi hedefleniyor.

    Etiketler: uzay
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