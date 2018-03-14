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    Çin işi Xiaomi Mi 7'nin performansı nasıl olacak?

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 09:23 | Son Güncelleme:

    Xiaomi'nin yeni telefonu Xiaomi Mi 7, sahip olacağı donanım ve yenilikçi tasarımı ile dünya genelinde ve ülkemizde oldukça merak edilen bir model. Bu modelin Geekbench performans testi sonuçları ortaya çıktı.

    Son günlerde yaşanan sızıntılar ile telefonun büyük oranda tasarım ve teknik özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Xiaomi Mi 7'nin Geekbench performans testi sonuçları ortaya çıktı. Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden güç alan telefonun tek çekirdek testinden 2449 puan, çoklu çekirdek testinden 8309 puan aldığı görülüyor.

    Çin işi Xiaomi Mi 7nin performansı nasıl olacak

    Bu puan ile Galaxy S9 ve Xperia XZ2'nin gerisinde kalan akıllı telefon, Galaxy S8, Huawei Mate 10, Google Pixel 2 ve LG V30 gibi modelleri ise geride bıraktı. Cihazın 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile geleceği düşünülüyor. Şirketin şu anki amiral gemisinde ise 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri sunuluyor. 

    Etiketler: Xiaomi Mi 7 , Xiaomi , Geekbench , Performansı , Özellikleri
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