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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
15.11.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

'Çin dünya çapında devasa miktarda veri toplayabiliyor'

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'Çin dünya çapında devasa miktarda veri toplayabiliyor'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce hiç olmadığı kadar son ve en ileri teknolojilerin başta Çin olmak üzere NATO üyesi olmayan ülkelerce üretildiğine işaret ederek Çin'in NATO ülkeleri de dahil dünya üzerinde büyük bir veri topladığına dikkati çekti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce hiç olmadığı kadar son ve en ileri teknolojilerin başta Çin olmak üzere NATO üyesi olmayan ülkelerce üretildiğine işaret ederek Çin'in NATO ülkeleri de dahil dünya üzerinde büyük bir veri topladığına dikkati çekti. 

Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'da başlayan NATO Endüstri Forumu'nda konuştu. 

NATO ülkelerinin savunma bütçelerinin yüzde 20'sini araştırma ve geliştirme projelerine ayırmayı taahhüt ettiğini hatırlatan Stoltenberg, bu konuda ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Stoltenberg, son teknolojinin önemli bir kısmının ise NATO dışında üretilmesine dikkati çekerek, "Daha önce hiç olmadığı kadar son ve en ileri teknolojiler, NATO ittifakı dışındaki ülkelerden geliyor, özellikle de Çin'den. Çin şu anda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük ikinci savunma harcaması yapan ülke." ifadelerini kullandı. 

Çin'in ordusunu modernize ettiğini vurgulayan Stoltenberg, "Son zamanlarda Pekin sokaklarından ileri teknoloji kıtalar arası balistik nükleer füzelerinin, süpersonik seyir füzelerinin, yeni drone çeşitlerinin, gemisavar füzelerinin ve hipersonik planörlerinin geçişini gördük." diye konuştu. 

Stoltenberg, Çin'in aynı zamanda yüz tanımadan kuantum hesaplamaya kadar yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde küresel lider haline geldiğini kaydederek, "Sadece Çin'den değil aynı zamanda NATO müttefiki ülkeler dahil dünya çapında devasa miktarda veri toplayabiliyor." dedi. 

"NATO tarafından yakından incelenmesi çağrısında bulunuyoruz"

ABD Savunma Bakan Yardımcısı David L. Norquist de konuşmasında, Avrupa ülkelerinin Çin teknolojilerine yönelmesinden dolayı duyduğu kaygıyı dile getirdi. 

Avrupa'nın Çin teknolojilerine bağlılığının NATO için büyük güvenlik riskleri beraberinde getirdiğine işaret eden Norquist, "Örneğin Çin'in 5G sistemine bel bağlamak, iletişim güvenliği ve istihbarat konusunda önemli riskler taşıyor. Çin'in ittifak için teşkil ettiği tehdidin, NATO tarafından yakından incelenmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Norquist, gelecekteki sınamalar konusunda açık gözlü davranmak gerektiğini belirterek, "Güvenlik, zenginliğin vazgeçilmez esasıdır. Ekonomik menfaatlerden dolayı güvenlikten feragat edenler uzun dönemde ikisini de kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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