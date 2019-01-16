Çin Başbakanı'ndan Elon Musk'a: Gel, vatandaşımız ol!
Çin Başbakanı Li Keqiang, çılgın iş adamı Elon Musk'a kalıcı vatandaşlık teklifinde bulundu.
Li ve Musk'ın Tesla'nın ABD haricindeki ilk Gigafactory 3'ün temel atma töreninin ardından bir araya geldi. Amerikan Politico gazetesinin haberine göre Çin Başbakanı Li Keqiang, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk'a kalıcı olarak Çin vatandaşlığı teklifinde bulundu.
Çin hükümetinin web sitesinde yer alan yazıda Elon Musk'ın Çin'i sevdiğini ve buraya sıklıkla gelmek istediğini söylediği belirtildi. Bunun ardından Çin'in başbakanı Li Keqiang'ın "Çin'i çok sevdiyseniz size Çin yeşil kartı çıkarabiliriz" dediği söyleniyor.
Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Musk, Çin'de yer alan inşaatın bu yaz içinde biteceğini söyledi. Ayrıca 2019 yılının sonlarına doğru yeni fabrikada Model 3 üretimine başlanmasını istediklerini sözlerine ekledi.
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