Çılgın Steam kış indirimleri başlıyor!
Popüler oyun platformu Steam'de kış indirimleri başlıyor. Oyuncuların merakla beklediği büyük indirimin tarihi belli oldu.
Dünyanın en büyük oyun platformu Steam'de her yıl olduğu gibi bu yılda kış indirimleri yapılacak. Oyuncuları heyecanlandıran bu indirim döneminde binlerce oyunun fiyatı ciddi derecede düşecek.
Steam datebase üzerinden paylaşılan Tweet'e göre büyük İndirim 20 Aralık'ta TSİ 19:00'da başlayacak. Çılgın indirimin bitiş tarihi henüz netleşmedi; ancak 3 Ocak 2019'a kadar sürmesi bekleniyor.
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