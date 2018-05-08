Çılgın iş adamı Elon Musk 'şeker' işine giriyor!
Elon Musk'ın yeni projesi, Space X ve Tesla gibi dev projelerin yanında oldukça sıra dışı görünüyor!
Görünene göre Elon Musk, yeni ve ilginç iş alanlarına adım atmaktan vazgeçmeyi düşünmüyor. Seri girişimci, cyborg ejderhası, bir komedi projesi ve Boring Company'nin alev silahının ardından şimdi de bir şekerleme firması kurmayı planlıyor. Musk'ın bu konuda ciddi olduğuna dair şüpheler bulunsa da, ünlü milyarder, duyuru tweet'ini, "süper süper ciddi" olduğunu belirten bir tweet ile takip etmekte gecikmedi. Boring Company'nin de trafik problemleri ile ilgili bir Twitter yazısında duyurulduğu düşünülürse, yakın gelecekte Musk imzalı şekerlemeler ile karşılaşırsak şaşırmayalım.
Bütün bunun bir şaka olmadığı düşünülse bile asıl soru "neden" oluyor. Musk'ın daha büyük projeleri bu firma ile ilgili olacak mı? Firmanın üretimlerinin Tesla Semi kamyonetler ile taşınması şaşırtıcı olmaz ama geri kalan detaylar hakkında henüz hiçbir bilgi verilmiş değil...
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