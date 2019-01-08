Cildin pH seviyesini ölçebilen cihaz
Kozmetik şirketi L'oreal Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'da cildin pH seviyesini ölçebilen prototip cihazını duyurdu.
Son zamanlarda kozmetik sektörünü dijitalleştirme yolunda adımlar atan L'oreal, CES 2019'da cildin pH seviyesini ölçebilen prototip cihazını duyurdu. Bu cihazla birlikte Ph değerinin değişimi sonucu ortaya çıkan egzama ve kuruluk gibi sorunların cilt doktorları tarafından raporlanıp kullanılması planlanıyor.
My Skin Track pH adındaki cihaz kolların iç kısmına yerleştiriliyor. Ardından 5 ila 15 dakika bekledikten sonra üzerindeki ışıklar yanıyor. Daha sonra telefonunuza indireceğiniz My Skin Track pH uygulamasını açarak cihazın fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. Bu sayede cihazın üzerindeki noktalar pH, glikoz, laktik asit tuzu gibi değerleri ölçebiliyor.
Aynı zamanda terleme oranınızı da ölçebilen cihaz, ortaya çıkan değere göre hangi cilt bakım ürününü kullanmanız gerektiğini söylüyor. Sensörlerin tekrar kullanılıp kullanılamayacağı ise belirtilmemiş.
Henüz Prototip aşamasında olan L’oréal My Skin Track'in ilk aşamada cilt doktorların muayenehanede kullanması üzerine çıkarılacak. Olumlu sonuç alınması halinde son kullanıcı içinde satışa sunulması bekleniyor.
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