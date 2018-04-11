Çift kameralı BlackBerry Athena ortaya çıktı!
TCL Technology mülkiyeti adı altındaki BlackBerry, QWERTY klavye alışkanlığının vazgeçilmediği bir başka telefonu BlackBerry Athena'yı tanıttı.
2017 yılında düzenlenen MWC 2018'de tanıtılan BlackBerry KeyOne modelinin pazar performansında başarılı sonuçlar elde etmesiyle birlikte BlackBerry'nin yeni telefonu Athena'yı gözler önüne seren tasarımlar ortaya çıktı. Anlaşılan şirket, KeyOne ile yakalanan bu başarının Athena ile devam etmesini istiyor.
Çin Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından sızdırılan görsellere göre KeyOne tasarımı bu modelde de geçerli kılınmış. Arka kısımda ise çift LED flaşın olduğu çift kamera yer alıyor. Ek bilgi olarak, çift kamera, Athena modeliyle birlikte ilk kez kullanılmış durumda. Convenience tuşunun sağ-orta kısıma konumlandırıldığı modelin 16:10 ekran-gövde oranına sahip olduğu düşünülüyor. BlackBerry modellerinde kullanıcıların görmeye alışkın olduğu fiziksel klavye ise bu modelde de yer alıyor. Ön kamera ise her zamanki gibi ekranın üst kısmına yerleştirilmiş. Cihazın alt kısmında ise hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C portu bulunuyor.
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