Chrome'dan internet sitesi sahiplerine kötü haber

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriChrome'dan internet sitesi sahiplerine kötü haber
GeriTeknoloji Chrome'dan internet sitesi sahiplerine kötü haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
11.10.2018 - 04:54, Son Güncelleme:

Chrome'dan internet sitesi sahiplerine kötü haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Chrome'dan internet sitesi sahiplerine kötü haber

Google Chrome'un tarayıcısının yeni versiyonu, internet deneyiminizi değişik bir yönde etkileyebilir. Zira Google'ın internet güvenliği ile ilgili son zamanlarda attığı birçok adıma bir yenisi eklenecek.

Yeni Google Chrome, Symantec'in güvenlik sertifikalarına güvenmeyecek. Bu, geçtiğimiz sene Symantec'in güvenlik standartlarına uygun olamyan web sayfalarını da sertifikalandırdığı haberi ortaya çıktıktan sonra Google'ın yapmak istediği bir şeydi. Symantec bunun yanında birçok kuruluşa da güvenlik şartlarını sağlamadıkları bilinmesine rağmen kendi sertifikalarını düzenleme imkanı verdi.

chip.com.tr'nin haberine göre Google da bunun karşısında Chrome 66 ile birlikte 1 Haziran 2016'ya kadar olan Symantec sertifikalarını tanımış ve bu sertifikaya sahip web sayfalarını güvensiz olarak işaretlemişti. Şimdi teknoloji devi, Chrome 70 ile birlikte Symantec'in markası altında bulunan VeriSign, Thawte, Equifax ve daha fazla markanın düzenlediği sertifikaları tanımayacak.

Araştırmacı Scott Helme yakın zamanda Google'ın yeni kurallarına hangi web sayfalarının uyup uymadığını araştırdı ve çoğu popüler web sayfasının Chrome tarayıcısı ile ziyaret edilemeyeceğini keşfettiğini açıkladı. Bunun karşısında Alexa'nın en popüler bir milyon web sayfası listesindeki tüm internet sayfalarını tarayan Helme, Chrome'un sertifika değişikliğinden etkilenecek sayfaların arasında Hint Federal Bankası, Penn State Federal ve birçok büyük kuruluşun da bulunduğunu gördü. TechCrunch'a göre Ferrari resmi sitesi gibi birçok web sayfası testin yapıldığı zamandan bu zamana sertifika uyumlu değil.

Diğer yandan Helme'nin taraması web sayfalarının alt domain'lerini içermiyor, bu yüzden söz konusu değişiklik sonrasında web sitelerinin sadece bir kısmı Chrome ile ulaşılamaz hale gelecek. Helme'nin makalesine yapılan bir yorumda ise bir kullanıcı Lenovo'nun destek sayfasının dahi değişiklik için hazır olmadığını gördüğünü ancak bir süre sonra sayfayı kontrol ettiğinde sayfanın DigiCert tarafından sertifikalandığını fark ettiğini belirtiyor. Lenovo, sayfanın ziyaretçilerini bu değişiklik hakkında uyarmayı da ihmal etmiyor.

Chrome internetteki en popüler tarayıcı sıfatını taşımaya devam ediyor ve Chrome'un sertifika desteğini düşürmesi diğer tarayıcıların bunu yapmasından çok daha etkili bir adım. Çoğu kullanıcının web sayfalarının sertifika değiştirme konusunda aceleci davranması sebebiyle değişikliği hissetmeyeceğini düşünüyoruz fakat yeni Chrome tarayıcınız ile web sayfalarına giriş yapamayacak olursanız, problemin esas sebebi bu olabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

iPhone XS mi Google Pixel 3 mü?

Sony'nin kırılamaz dediği PlayStation 4 sonunda kırıldı mı?

Google Plus kapatıldı; skandal gün geçtikçe büyüyor!

Microsoft'tan Windows 10 kullanıcılarına güncelleme uyarısı