Chrome'da otomatik oynayan videolar artık sessiz!
Chrome'un yeni sürümü Chrome 66, bugün Windows, Mac, Linux ve mobil platformlar için yayınlandı. Yeni sürüm, masaüstünde otomatik çalan videoları varsayılan olarak susturuyor.
Otomatik olarak başlayan videoları susturma işlevi, aslında Ocak'ta çıkan Chrome 64 için planlanıyordu. Bununla birlikte Chrome 64, siteleri tek tek susturmanıza izin veren bir işlev sunuyordu.
Testlerimizde ise karışık sonuçlar aldık - bazı sitelerde videolar sessiz olarak oynatılırken bazılarında hiç başlamadı. YouTube videoları ise bazen otomatik olarak başlatılırken, bazen başlatılmadı.
Bu farklar, Media Engagement Index (MEI) adlı puanlandırmadan kaynaklanıyor. Chrome, her web sitesini, siteyi nasıl kullandığınıza göre puanlandırıyor. Bu puanlandırmaya chrome://media-engagement adresinden ulaşılabiliyor.
Chrome 66, geliştiricilere yönelik CSS Typed Object Model, ImageBitmap Rendering Context gibi bir dizi yenilik de sunuyor.
Chrome'un son sürümüne yükseltmek için Menü > Yardım > Google Chrome hakkında ekranını ziyaret edebilirsiniz.
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