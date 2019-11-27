Chromebook kullananlara 3 ay Disney Plus üyeliği ücretsiz oldu
Google'ın popüler dizüstü bilgisayarları Chromebook'u aktive eden kullanıcılar, Disney Plus aboneliğine ücretsiz olarak geçiş yapabilecek ve 3 ay süresince bu aboneliği kullanabilecek.
12 Kasım'da yayın hayatına başlayan ve sadece bir günde 10 milyon aboneyi kendine çekerek büyük bir başarı elde eden Disney Plus, bu kez Google ile işbirliğine gitmeye karar verdi. Google'ın Chromebook isimli bilgisayarlarını aktif hale getiren, yani bilgisayarının kaydını yapanlar Disney Plus'tan üç ay süresince bedava abonelik hakkı kazanıyor.
Kampanya 25 Kasım itibarıyla başlarken, 31 Ocak 2020 tarihine kadar da sürecek. Bu süre zarfında kullanıcıların yapması gereken tek şey bu sayfaya girerek aboneliklerini başlatmak olacak.
Önümüzdeki dönemde gittikçe hız kazanacak hediye alma dönemi, Google’ın bu stratejisinden yaptığımız çıkarımla Chromebook hediyelerin de sunulmasını sağlayacak. 200 dolara hatta daha ucuza bulunabilen Chromebook modelleri, Disney+ aboneliğinin 21 dolarlık indirimini de hesaba katınca bir miktar daha ucuza gelecek.
Ancak Türkiye özelinde Google Chromebook satışı olmadığından ve Disney Plus henüz ülkemizde aktif hale gelmediğinden kampanyanın Türkiye'yle bir ilgisi bulunmuyor.
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