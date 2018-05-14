Chrome ve Firefox sekmelerini kaydetmenin yolu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
14.05.2018 - 06:30, Son Güncelleme:

Chrome ve Firefox sekmelerini kaydetmenin yolu

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Chrome ve Firefox sekmelerini kaydetmenin yolu

Chrome ve Firefox'da sekmelerinizi sonra okumak için nasıl kaydedebilirsiniz?

Aşırı bilgi yüklenilmesi günümüzde kaçınılamaz hale geldi. İncelemeniz gereken tüm bilgileri görmeyi biraz daha kolaylaştıran birçok uygulama var. Pocket ve Instapaper gibi daha sonra okuyacağınız sayfaları kaydetme özelliğine sahip uygulamalar arasında bulunuyor, ancak eğer bu programlara ihtiyaç duyuyorsanız zaten okumanız gereken veriler çoktan dağ tepe olmuş anlamına geliyor.

Eğer Pocket ve Instapaper'dan daha sade ve kullanımı kolay bir eklenti arıyorsanız Snooze Tabby tam sizin için olabilir. Tıpkı Gmail'in "daha sonra hatırlat" özelliği gibi çalışan eklenti, Firefox ve Chrome sekmelerinizi kaydedip kapatıyor ve istediğiniz bir zaman aralığından sonra sekmeyi tekrar önünüze getiriyor. Eklentiyi Chrome veya Firefox için resmi web sitesinden indirebilirsiniz.

Eklentiyi yüklediğinizde tek yapmanız gereken sağ üstten eklentinin ikonuna tıklamak, ardından bu sayfayı ne kadar süre sonra tekrar görmek istediğinizi seçebilirsiniz, ya da kendi elinizle girdiğiniz bir zamanı ayarlayabilirsiniz. Zaman dolduğunda bu sekme otomatik olarak tekrar açılacaktır.

Eğer ertelediğiniz bir sekmeyi daha erken açmak isterseniz, ya da daha bile geç bir tarihe ertelemeniz gerekirse yine aynı ikona tıklayıp 'snoozed list'ten kayıtlı sekmelerinizi ayarlayabilirsiniz.

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