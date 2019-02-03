Chrome tarayıcı pazarının mutlak galibi
Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome kullanıcı kitlesini günbegün artırıyor. Son olarak en yakın rakibi olan Mozilla'nın Firefox web tarayıcısına 7 kat fark atmayı başaran Chrome'un önünde kimse duramıyor.
Google, Chrome ile büyük kitlelere ulaşmayı sürdürüyor. Açıklanan son rakamlara bakıldığında Chrome, yüzde 67.29 oranla dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı konumunda. Chrome'un en yakın rakibi ise yüzde 9.92 oranla Mozilla Firefox'tan başkası değil. Peki ya Internet Explorer 11 ne durumda? O da yüzde 6.81'le Firefox'u izliyor. Microsoft'un yeni nesil web tarayıcısı Edge ise Explorer'ı yüzde 4.61 oranla takip ediyor.
Apple'ın Safari tarayıcısı yüzde 4.00, Opera ise yüzde 1.60 oranlarında kalıyor. Microsoft, 2018 yılının sonlarında Edge'i Chromium tabanlı bir tarayıcıya dönüştüreceğini duyurmuştu. Yazılım devinin bu stratejisi Edge tarayıcısını başarıya taşıyacak mı bekleyip göreceğiz.
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