Chrome reklamları otomatik olarak engellemeye başlıyor
Google'ın popüler web tarayıcı Chrome, reklamları otomatik olarak engellemeye başlıyor. Google'ın hedefinde ise sistem kaynaklarını fazlaca tüketen reklamlar olacak ve bu reklamların engellenmesi için kullanıcıların herhangi bir şey yapmasına gerek kalmayacak.
İnternet üzerinde bulunan milyonlarca internet sitesi, gelirlerini reklamlardan kazanıyor. Reklamların önemi bir yana, bazı durumlarda ise kullanıcılar için büyük bir probleme dönüşebiliyor. Özellikle de sistem kaynaklarını bolca kullanan bazı reklamlar, bilgisayarların ve telefonların yavaşlamasına neden olurken, Google'a göre bu tür kaynak tüketen reklamlar, internet üzerinde yayınlanan reklamların sadece 10'da 1'ini meydana getiriyor.
Hal böyle olunca Google da Chrome'a otomatik reklam engelleyici özelliği eklemeyi planlıyor. Chrome'un bu yeni özelliği, 60 saniyeden uzun süre işlemci performansını düşüren ve interneti hızını azaltan reklamları otomatik olarak engelleyecek. Reklamlar engellendiklerinde ise neden engellendiği hakkında kullanıcıya bilgi verilecek.
Chrome 76 sürümünün yayınlanmasıyla birlikte yeni özelliğin aktif hale gelmesi bekleniyor.
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