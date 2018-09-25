Chrome kullanıcılarını çok kızdıracak gelişme
Bir güvenlik uzmanı, Google'ın gereksinimlerini sessizce değiştirdiğini, dolayısıyla bir kullanıcının Gmail gibi bir Google hizmetinde oturum açması durumunda Chrome'un otomatik olarak hesaplarında oturum açacağını söylüyor.
Yıllar boyunca Google, Chrome tarayıcısına kullanıcılara giriş yapmadan internette gezinme seçeneği sunuyor. Ancak bir güvenlik uzmanı, Google’ın gereksinimlerini sessizce değiştirdiğini, dolayısıyla bir kullanıcının Gmail gibi bir Google hizmetinde oturum açması durumunda Chrome’un otomatik olarak hesaplarında oturum açacağını söylüyor.
Google yeni giriş şartlarını, kullanıcıları bilgilendirmeden en yeni Chrome güncellemesine dahil etti. Johns Hopkins University’de öğretmenlik yapan bir şifreleme uzmanı olan Matthew Green, Pazar günü paylaştığı blog yazısında, Chrome kullanıcılarının oturum açarak tarayıcı verilerini Google’a istemeden gönderebileceğini söylüyor. Ayrıca Chrome yöneticilerinin, Google’a giriş yapmanın bilgileri saklı tutmadığını, bunun için senkronizasyona izin verilmesi gerektiğini söylediklerini de belirtiyor.
Webrazzi'nin haberine göre değişim nedeniyle Chrome’u kullanmayı bıraktığını söyleyen Green, Chrome senkronizasyon izin sayfasını, kişileri aldatmak veya yanıltmak için tasarlanmış kullanıcı arayüzünü açıklayan bir terim olan “dark pattern” olarak adlandırdı.
Green, Google’ın kullanıcıların senkronizasyona yanlışlıkla izin vermesini sağladığını belirterek, oturum açma değişikliğinden önce Chrome kullanıcılarının giriş yapmak için kimlik bilgilerini girmeleri ve daha sonra onay vermeleri gerektiğini de yazısında belirtiyor.
Öte yandan, Chrome mühendisi ve yöneticisi olan Adrienne Porter Felt‘in attığı tweet de Google’ın giriş prosedürlerini değiştirdiğini doğruladı. Tweet ayrıca, kullanıcıların Chrome’a giriş yapmış olsalar da verilerin Google’a aktarılmasından önce bir senkronizasyona onay vermeleri gerektiğini vurguluyor.
Google doğru mu söylüyor, yoksa Green’in tezi tamamen gerçeği mi yansıtıyor, bilinmez. Fakat Matthew Green haklıysa Chrome’un yakında, verilerin gizliliği konusunda sıkıntılarla karşılaşacağını söylemek de yanlış olmaz gibi duruyor.
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