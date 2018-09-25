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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.09.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Chrome kullanıcılarını çok kızdıracak gelişme

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Chrome kullanıcılarını çok kızdıracak gelişme

Bir güvenlik uzmanı, Google'ın gereksinimlerini sessizce değiştirdiğini, dolayısıyla bir kullanıcının Gmail gibi bir Google hizmetinde oturum açması durumunda Chrome'un otomatik olarak hesaplarında oturum açacağını söylüyor.

Yıllar boyunca Google, Chrome tarayıcısına kullanıcılara giriş yapmadan internette gezinme seçeneği sunuyor. Ancak bir güvenlik uzmanı, Google’ın gereksinimlerini sessizce değiştirdiğini, dolayısıyla bir kullanıcının Gmail gibi bir Google hizmetinde oturum açması durumunda Chrome’un otomatik olarak hesaplarında oturum açacağını söylüyor.

Google yeni giriş şartlarını, kullanıcıları bilgilendirmeden en yeni Chrome güncellemesine dahil etti. Johns Hopkins University’de öğretmenlik yapan bir şifreleme uzmanı olan Matthew Green, Pazar günü paylaştığı blog yazısında, Chrome kullanıcılarının oturum açarak tarayıcı verilerini Google’a istemeden gönderebileceğini söylüyor. Ayrıca Chrome yöneticilerinin, Google’a giriş yapmanın bilgileri saklı tutmadığını, bunun için senkronizasyona izin verilmesi gerektiğini söylediklerini de belirtiyor.

Webrazzi'nin haberine göre değişim nedeniyle Chrome’u kullanmayı bıraktığını söyleyen Green, Chrome senkronizasyon izin sayfasını, kişileri aldatmak veya yanıltmak için tasarlanmış kullanıcı arayüzünü açıklayan bir terim olan “dark pattern” olarak adlandırdı.

Green, Google’ın kullanıcıların senkronizasyona yanlışlıkla izin vermesini sağladığını belirterek, oturum açma değişikliğinden önce Chrome kullanıcılarının giriş yapmak için kimlik bilgilerini girmeleri ve daha sonra onay vermeleri gerektiğini de yazısında belirtiyor.

Öte yandan, Chrome mühendisi ve yöneticisi olan Adrienne Porter Felt‘in attığı tweet de Google’ın giriş prosedürlerini değiştirdiğini doğruladı. Tweet ayrıca, kullanıcıların Chrome’a ​​giriş yapmış olsalar da verilerin Google’a aktarılmasından önce bir senkronizasyona onay vermeleri gerektiğini vurguluyor.

Google doğru mu söylüyor, yoksa Green’in tezi tamamen gerçeği mi yansıtıyor, bilinmez. Fakat Matthew Green haklıysa Chrome’un yakında, verilerin gizliliği konusunda sıkıntılarla karşılaşacağını söylemek de yanlış olmaz gibi duruyor.

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