Chrome kullanıcıları için 'karanlık' dönem başlıyor
Google, uzun süredir Chrome tarayıcısı için karanlık mod yani gece modu üzerinde çalışıyor. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız bu özelliğin Chrome'a gelmesiyle birlikte
Bir Google mühendisinin internete sızdırdığı son bilgilere göre Karanlık Mod çok yakında Android Q ile birlikte kullanılmaya başlanacak. ‘’Android Q ekibi, cihazlarda önyüklü bulunan tüm uygulamaların Karanlık Mod’u desteklemesini istiyor.’’ diyerek Gece Modu özelliğinin ilk olarak Google uygulamalarına geleceği çok önceden belirtilmişti.
Cihazlarda önyüklü olarak gelen Google uyglamaları da zaman içinde bir bir karanlık moda geçiş yapacak. Chrome de bu uygulamalardan biri elbette. Chromium Gerrit’te keşfedilen kodlar, Google’ın Chrome Android uygulaması için kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek bir Karanlık Mod özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Ancak Google’ın Chrome Gece Modu özelliğini Android Q ile birlikte mi yoksa daha önce mi kullanıcılara sunacağı belirsizliğini koruyor.
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