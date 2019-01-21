Chrome kullananları sevindirecek gelişme
Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome'da görülen web sayfalar arası geçişteki beyazlık sorunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşacak.
Google Chrome'un ilk açılmasından bu yana görülen web sayfalar arası geçişteki beyazlık sorunu sonunda çözülecek."White Flash"olarak adlandırılan bu sorun gece kullanımınında rahatsız edici bir hal alabiliyordu.
Oldukça uzun bir süredir bulunan bu sorun Chrome tarayıcısında yer alan sekmeler de geçiş yaptığınızda karşınıza beyaz sayfa çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Aynı zamanda internet üzerinden sayfalar arasında geçiş yapmanız halinde de beyaz sayfa görülüyor.
Google'ın açıklamasının öncesinde bir çok internet geliştiricisi "White Flash" sorununu ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bu durum bazı kullanıcıların dikkatini çekmese de birçok kullanıcı rahatsız oluyor. Böyle bir sorun diğer tarayıcılarda yaşanmazken, Chrome gibi başarılı bir tarayıcıda uzunca bir süredir görülen sorunun çözülmesi için yeni harekete geçilmesi ise şaşırtıyor.
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