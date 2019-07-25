Chrome iPhone'larda da kredi kartlarını tarayacak
Google'ın geliştirdiği ilk günden bu yana kullanıcı sayısı hızla artan ve sade tasarımıyla dikkat çeken web tarayıcısı Chrome, ilerleyen günlerde kredi kartı tarama işlevi kazanacak.
Uzun süredir Android cihazlarda aktif olan özellik, iOS işletim sistemi yüklü cihazlara geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar çevrimiçi ödemelerini daha kolay bir şekilde yapabilecek. Geliştiriciler, ödeme sayfalarında kredi kartlarının taranarak girilebilmesini sağlayacak.
Bu da internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar için büyük bir kolaylık olacak. Satın alma sayfasında kredi kartı bilgilerinin tek tek girilme zorunluluğu ortadan kalkacak.
Google'ın iOS cihazlara söz konusu özelliği ne zaman sunacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
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