Chrome için gelen yeni güncelleme ile bir dönem sona erecek
Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome için yayınlanacak yeni güncelleme ile FTP desteği sona erecek. Peki bu ne anlama geliyor?
Chrome 82 sürümüyle birlikte bugüne dek verdiği FTP desteğini geri çekmeye hazırlanıyor. Bu sürüm yayınlandığında ve siz ilgili güncellemeyi yaptığınızda FTP bağlantısı özelliği artık tarayıcıda yer almayacak. Google'ın bu desteği kaldırmasındaki tek etken ise şirketin bu özelliği kaldırmasıyla kullanıcılar için bir şeyin değişmeyeceğine inanması ve daha da önemlisi her platformda daha iyi bir FTP istemcisinin bulunduğunu düşünmesi.
Hal böyle olunca ilerleyen sürümlerde Chrome'da FTP özelliği tamamen kaldırılmış olacak. Peki diğer tarayıcılarda durum ne? Firefox, Edge, Safari ve Internet Explorer'ın tamamı, şu an FTP adreslerine bağlanabiliyorlar ancak gelecekte Google'ı takip edip, FTP desteğini kesip kesmeyecekleri bilinmiyor.
FTP desteğinin çekilmesinin ardından herhangi bir ftp:// bağlantısına tıkladığınızda, sisteminizde bu URL'leri yönetebilen bir program yüklüyse, bu program açılacak.
Google'ın yayınladığı son güncellemesi ile kullanıcılar Chrome 76 sürümüne geçiş yapmış durumda.
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