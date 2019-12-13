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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.12.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Chrome, hack'lenen kullanıcıları uyaracak

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Chrome, hack'lenen kullanıcıları uyaracak

Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome, kullanıcılar için hayati öneme sahip yeni bir özelliğe kavuşuyor. Kullanıcıları yakından izleyecek olan Chrome, siber saldırı sonrası kullanıcıları uyarmaya başlıyor.

Google Chrmome, oturum açma bilgilerinizin hack'lenip hack'lenmediğini takip edecek ve tehlike durumunda kullanıcıları haberdar edecek. Chrome 79 güncellemesi ile birlikte gelen bu yeni araç, oturum açarken kullandığınız bilgilerinizi veritabanında saklıyor ve sürekli kontrol ediyor. Sızan bilgiler, bu veritabanından kaynaklı olduğunda hemen kullanıcıya bir uyarı gönderiliyor. 

Chrome, daha önce bu işlemi Password Checkup isimli eklenti ile yapıyordu; ancak yeni güncelleme ile birlikte Chrome'da ilk kez bu özelik dahili olarak sunulmuş durumda. 

Yeni işleve ek olarak Google, tarayıcısının olta saldırısı algılama yeteneklerinde de geliştirmeler yaptı. Google, daha önce 30 dakikada bir güncellenen bir veritabanını kullanıyordu. Ancak saldırganlar alan adlarını çok hızlı değiştirebildiğinden firma, gerçek zamanlı bir modele geçme kararı aldı.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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