Chrome, hack'lenen kullanıcıları uyaracak

Google Chrmome, oturum açma bilgilerinizin hack'lenip hack'lenmediğini takip edecek ve tehlike durumunda kullanıcıları haberdar edecek. Chrome 79 güncellemesi ile birlikte gelen bu yeni araç, oturum açarken kullandığınız bilgilerinizi veritabanında saklıyor ve sürekli kontrol ediyor. Sızan bilgiler, bu veritabanından kaynaklı olduğunda hemen kullanıcıya bir uyarı gönderiliyor.



Chrome, daha önce bu işlemi Password Checkup isimli eklenti ile yapıyordu; ancak yeni güncelleme ile birlikte Chrome'da ilk kez bu özelik dahili olarak sunulmuş durumda.



Yeni işleve ek olarak Google, tarayıcısının olta saldırısı algılama yeteneklerinde de geliştirmeler yaptı. Google, daha önce 30 dakikada bir güncellenen bir veritabanını kullanıyordu. Ancak saldırganlar alan adlarını çok hızlı değiştirebildiğinden firma, gerçek zamanlı bir modele geçme kararı aldı.