Chrome 78 güncellemesi ile internet sitelerinde 'karanlık' dönem başlıyor
Google'ın popüler web tarayıcı Chrome, yeni güncellemesiyle kullanıcıların gözlerini daha az yormak adına gece modu özelliğini geliştiriyor; artık internet sitelerinin pek çoğu gece moduna uygun şekilde karşınıza çıkacak.
Gece modu özelliği gün geçtikçe yaygınlaşıyor ve pek çok uygulama da artık bu desteğe sahip. iOS 13 ile Apple'ın iPhone'ları da artık 'karartılabiliyor'. Google ise popüler web tarayıcısı Chrome'da önemli bir değişiklik yaparak kullanıcıların girdikleri internet sitelerini gece modunda görmesini sağlayacak. Chrome 78 güncellemesiyle eklenen özellik 'forced dark mode' adını taşıyor. Buradaki 'forced' ibaresinin üzerinde durmak gerekiyor; zira Chrome, gece modu desteğine uygun olmayan internet sitelerini de bu moda geçirebiliyor.
Yeni özellik şu an deneysel aşamada olduğundan, chrome://flags/#enable-force-dark adresinden etkinleştirilmesi gerekiyor. İşlevi etkinleştirirken dilerseniz renklerin CIELAB veya RGB tabanlı olarak ters çevrilmesini tercih edebiliyorsunuz.
Ancak Chrome 78 güncellemesi ile gelecek yenilikler bununla sınırlı değil. Password Checkup aracı, Chrome ile eşitlenen parolalarınızın herhangi bir güvenlik sızıntısına karışıp karışmadığını size bildiriyor. Bu işlev de varsayılan olarak açık değil ve chrome://flags/#password-leak-detection üzerinden etkin hale getirilebiliyor.
Son olarak Tab Hover Cards özelliği ise çok sayıda sekmeyi aynı anda kullananlar için kolaylık sağlıyor. Bu işlev, fare imlecini sekme üzerine getirdiğinizde görünen bilgileri güncelliyor ve daha çok bilgi gösteriyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle