Chroma RGB ışıklandırma akıllı elektrikli araçlara geliyor
Razer ve küresel ölçüde elektrikli araç üreticisi NIO yaptıkları duyuru ile platformlar arası bir anlaşma yaparak 88 adet sınırlı sayıda üretilen Razer markalı NIO x Razer ES6 Night Explorer aracının Çin pazarında satışa sunulduğunu duyurdu.
Sınırlı sayıda üretilen ES6 Night Explorer, NIO ve Razer’ın ileride üreteceği Razer Chroma RGB destekli akıllı elektrikli otomobilleri için bir başlangıç olacak.
Şu anda 130’dan fazla AAA oyununu ve 500’den fazla cihazı detekleyen Chroma RGB kendi ekosistemini oluşturmaya devam ediyor.
Bu akıllı elektrikli aracın içinde ise Razer Chroma RGB, kişiselleştirilebilir yolcu komaprtmanı, ses görselleştirme, senkronizasyon ve oyun integrasyonu sağlayacak. Bütün bunları NIO’nun konsolundaki ambiyans RGB ışıklandırma düğmesine basarak yapabileceksiniz.
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