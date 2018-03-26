Chris Evans açıkladı: Captain America ölüyor!

Marvel bu film ile birlikte köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Yapılan açıklamalara göre Marvel sinematik evrenine birçok karakter bu filmde veda edecek ve onların yerlerine yeni karakterler gelecek. Marvel hayranları şimdiden kendilerini birçok karakterin ölümüne hazırlamış durumda. Ölecek olan karakterlerin başında Captain America bulunuyor. Ciwil War'da ölmesi beklenen karakterin bu filmde büyük bir ihtimalle ölmesi bekleniyor. Ancak karakteri canlandıran Chris Evans şimdiye kadar pozitif yorumlar yapmıştı.

Marvel ile olan anlaşmasının bittiğini dile getiren Evans, isterlerse uzatacağını dile getirmişti. Ancak Evans konu ile ilgili son açıklamasında son açıklamasında "Onlar sizi itmeden trenden inmek gerek" dedi. Buradan da anlaşılacağı gibi Captain America bu filmde ölecek. Captain America yerine, Buck Barnes mı? Sam Wilson'ın mı? Veya bambaşka bir ismin mi bu rolü devralacağı bilinmiyor.