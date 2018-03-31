Chatwatch nedir? Whatsapp takip programı gündem oldu

Chatwatch isimli bir uygulama son günlerde telefonlar arasında hızla yayılıyor. Adından da anlaşılacağı üzere uygulama aslında sizin bir gözünüz oluyor. Whatsapp'ta kimin ne zaman çevrimiçi olduğunu, hangi aralıklarla Whatsapp'a girip çıktığını görmek için kullanabileceğiniz Chatwatch, aslında sizin için bir nevi casusluk yapıyor. Örneğin X isimli arkadaşınızı takip etmek istiyorsunuz. Chatwatch, X'in Whatsapp'a giriş çıkış saatlerini bir bir rapor ediyor ve sizle paylaşıyor. Böylece siz Whatsapp başında bunu takip etmek zorunda kalmıyorsunuz. Zaten neden takip etmek zorundasınız; orası size kalmış elbette!





Belirlenen iki kişinin etkinliklerini analiz eden uygulama, bu kişilerin birbirleri ile sohbet edip etmedikleri konusunda da tahminlerde bulunuyor. Hatta uygulama seçtiğiniz iki arkadaşınızın gün boyunca birbiriyle sohbet edip etmediği hakkında tahmini veri bile ortaya çıkartabiliyor.

Hesap ayarlarınızda 'Son görülme' özelliğini devre dışı bırakmış olsanız bile, yine de WhatsApp etkinliğinizi anlayabileceksiniz.

Analistler bahsi geçen uygulamanın doğru olduğunu söyulüyor. Konuşma başlatıldıktan sonra karşı tarafı anlık takip edebilirsiniz.Uygulama sonuçları ortaya koymak için 24 saatlik süreye ihtiyaç duyuyor.



Chatwatch'un şu an iPhone'lara indirilemediğini; Apple'ın uygulamayı yayından kaldırdığını da hatırlatalım. Ancak Apple'ın tekrar onay vermesi durumunda uygulama tekrar App Store'a girdiğinde yine indirebilirsiniz. Bu nedenle belli aralıklarla App Store'da arama yaparak uygulamanın tekrar mağazaya eklenip eklenmediğini kontrol edin.