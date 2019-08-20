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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
20.08.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Chandrayaan-2: Hindistan'ın uzay aracı Ay'ın yörüngesine girdi

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Chandrayaan-2: Hindistan'ın uzay aracı Ay'ın yörüngesine girdi

Hindistan'ın Chandrayaan-2 (Ay Aracı 2) adlı uzay aracı Ay'ın yörüngesine girdi.

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu ISRO, Sriharikota Uzay İstasyonu'ndan 22 Temmuz'da fırlatılan uzay aracının bugün yerel saatle 04.32'de yörüngesine oturduğunu açıkladı.

Chandrayaan-2'nin toplam 384 bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak 6-7 Eylül'de Ay'ın, hakkında çok az şey bilinen güney kutbuna inmesi planlanıyor.

Chandrayaan-2: Hindistanın uzay aracı Ayın yörüngesine girdi

Ay'ın 'karanlık yüzü'ne ilk kez inilecek

Daha önce Ay'ın "karanlık yüzü" olarak bilinen güney kutbuna inilmemişti.

Hindistan, her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde ABD, Çin ve eski Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'ın yüzeyine "yumuşak iniş" yapmayı başaran 4. ülke olacak.

Hindistan Ay'a ilk yolculuğunu (Chandrayaan-1) 2008'de gerçekleştirmişti. Uzay aracı Ay'a inmeden radarlarıyla su aramıştı.

Chandrayaan-2 ise Ay'da su ve mineral arayacak, ayrıca Ay sarsıntılarını ölçecek.

Chandrayaan-2: Hindistanın uzay aracı Ayın yörüngesine girdi

Hindistan, Chandrayaan-2'de en güçlü roketini kullandı. Geosynchronous Uydu Fırlatma Aracı 640 ton ağırlığında ve 44 metre boyunda.

2014'te Mars'ın yörüngesine uydu yerleştiren dördüncü ülke olan Hindistan 2017'de tek seferde 102 uyduyu uzaya göndererek rekor kırmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkesinin uzay programını öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor.

145 milyon dolara mal olan son uzay yolculuğuna karşı çıkanlar ise hükümetin önce yoksulluğu ortadan kaldırmaya odaklanması gerektiğini söylüyor.

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