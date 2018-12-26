Çevre güvenliği için çözüm üretiyor
Günümüzde güvenlik ihtiyaçları bina ve yapı içi olduğu kadar açık alanlar için de geçerli. Endüstriyel tesisler, küçük ve orta ölçekli fabrikalar, kurumsal şirketlerin merkez binaları ve çevre koruma ihtiyacı duyan konut ve siteler için çözüm üreten Sorhea, çevre güvenliği konusunda çözüm sunuyor.
Sensormatic tarafından Türkiye pazarına sunulan Sorhea çevre güvenliği ürünleri, güneş enerjisiyle çalışabilmesi ile dikkat çekiyor. Alternatif güvenlik sistemlerinden farklı olarak güneş enerjisiyle de çalışabilen sistem; özellikle geniş alanlarda ve uzun metrajlı uygulamalarda sahada enerji kablosu maliyetini ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Sistemin işletme maliyetlerindeki enerji kaleminden de tasarruf edilmesini sağlayan bu özellik hem kurulum hem de devreye alma süreçlerinde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor. Solar enerji kullanımı, kutuplara yakın kuzey ülkelerinde dahi ek enerji ihtiyacı olmadan sürdürülebilir koruma sağlıyor.
-35 ile +70 derece arasındaki farklı ortamlarda çalışabilen ürünler farklı coğrafyalar için gündüz ve gece arasında yüksek sıcaklık farklı olan alanlar için çözüm sunuyor. Ayrıca, çit üzeri algılama kablosu üzerinde bulunan sensörler üzerinden algılama hassasiyeti otomatik olarak kalibre edilebiliyor. Bununla birlikte ürün, kablonun herhangi bir noktadan kesilmesi ya da kopması durumunda onarım veya değişim için ek kablo vasıtasıyla güvenlik sağlamaya devam ediyor.
Dünyadaki çeşitli kamu kurumları ve global şirketlerin merkezlerinde aktif olarak kullanılan ürünün referans listesinin zenginliğinde entegrasyon faktörü öne çıkıyor. Bununla birlikte mevcut güvenlik sistemleriyle entegre olarak çalışan söz konusu çözümler, alarmın hangi noktadan geldiğini yerleşkenin haritası üzerinde operatöre gösteriyor. Video izleme sistemleri ile entegrasyona da olanak tanıyan ürünler, alarmın geldiği bölgeye en yakın kamerayı tetikleyerek, görüntüyü operatörün monitörüne getiriyor. Bu uyarının, güvenlik monitörü üzerinde ayrı bir pencerede açılması sayesinde de operatör kaynaklı hataların önüne geçilebiliyor. Olaylara hızlı müdahale edilmesine olanak sağlıyor.
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