Çevre güvenliği için çözüm üretiyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
26.12.2018 - 12:29, Son Güncelleme:

Çevre güvenliği için çözüm üretiyor

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Çevre güvenliği için çözüm üretiyor

Günümüzde güvenlik ihtiyaçları bina ve yapı içi olduğu kadar açık alanlar için de geçerli. Endüstriyel tesisler, küçük ve orta ölçekli fabrikalar, kurumsal şirketlerin merkez binaları ve çevre koruma ihtiyacı duyan konut ve siteler için çözüm üreten Sorhea, çevre güvenliği konusunda çözüm sunuyor.

Sensormatic tarafından Türkiye pazarına sunulan Sorhea çevre güvenliği ürünleri, güneş enerjisiyle çalışabilmesi ile dikkat çekiyor. Alternatif güvenlik sistemlerinden farklı olarak güneş enerjisiyle de çalışabilen sistem; özellikle geniş alanlarda ve uzun metrajlı uygulamalarda sahada enerji kablosu maliyetini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Sistemin işletme maliyetlerindeki enerji kaleminden de tasarruf edilmesini sağlayan bu özellik hem kurulum hem de devreye alma süreçlerinde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor. Solar enerji kullanımı, kutuplara yakın kuzey ülkelerinde dahi ek enerji ihtiyacı olmadan sürdürülebilir koruma sağlıyor.

-35 ile +70 derece arasındaki farklı ortamlarda çalışabilen ürünler farklı coğrafyalar için gündüz ve gece arasında yüksek sıcaklık farklı olan alanlar için çözüm sunuyor. Ayrıca, çit üzeri algılama kablosu üzerinde bulunan sensörler üzerinden algılama hassasiyeti otomatik olarak kalibre edilebiliyor. Bununla birlikte ürün, kablonun herhangi bir noktadan kesilmesi ya da kopması durumunda onarım veya değişim için ek kablo vasıtasıyla güvenlik sağlamaya devam ediyor.

Dünyadaki çeşitli kamu kurumları ve global şirketlerin merkezlerinde aktif olarak kullanılan ürünün referans listesinin zenginliğinde entegrasyon faktörü öne çıkıyor. Bununla birlikte mevcut güvenlik sistemleriyle entegre olarak çalışan söz konusu çözümler, alarmın hangi noktadan geldiğini yerleşkenin haritası üzerinde operatöre gösteriyor. Video izleme sistemleri ile entegrasyona da olanak tanıyan ürünler, alarmın geldiği bölgeye en yakın kamerayı tetikleyerek, görüntüyü operatörün monitörüne getiriyor. Bu uyarının, güvenlik monitörü üzerinde ayrı bir pencerede açılması sayesinde de operatör kaynaklı hataların önüne geçilebiliyor. Olaylara hızlı müdahale edilmesine olanak sağlıyor.

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