CES 2020’ye akıllı şehirler damga vurdu

Akıllı şehirler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve çevre ile etkileşimlerini geliştirmek için şehir altyapısı ile teknolojiyi bir araya getiriyor. Bu entegrasyonla toplu taşımadan hava kalitesine kadar birçok değişkenin iyileştirilmesi hedefleniyor. Geleceğin şehirlerinde tüm bu iyileştirmeler için nesnelerin internetinden 5G’ye kadar ileri teknolojilerin kullanımı hedefleniyor.

Pazar araştırmalarına göre akıllı şehirlerin 2022 yılına kadar 158 milyar dolardan fazla büyüme gösterecek. 7-10 Ocak tarihlerinde gerçekleşen dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan CES 2020’de de akıllı şehirlere yönelik inovatif teknolojiler dikkat çekti.

Otomotiv sektörünün dev isimlerinden Toyota, CES 2020’ye akıllı şehir konseptiyle damga vurdu. Toyota Motor Corporation'ın şu anki başkanı Akio Toyoda, Japonya’da 175 dönümlük bir arazide akıllı Woven City isimli bir şehir konsepti hayata geçireceklerini söyledi. 2021 yılında inşaasına başlanacak olan otonom araçlardan yapay zekaya kadar birçok teknoloji entegre şekilde kullanılacak. Şehirde ilk etapta 2000 vatandaş ve araştırmacı yaşayacak. Toyota’nın akıllı şehri, bu yönüyle geleceğin akıllı şehirleri için bir nevi prototip olacak gibi görünüyor.

Benzer şekilde CES 2020’de akıllı şehirlerde akıllı ve çevreci ulaşım için otonom ve elektrikli araçlara yönelik de birçok yeni teknoloji tanıtıldı. Daha önce CES 2019’da uçan taksi modelini tanıtan Bell Nexus, bu yıl bu aracın yeni sürümü olan Nexus 4EX’i tanıttı. 10 km menzili olan bu uçan taksi, saatte 214 km hıza ulaşabiliyor. 5 kişi taşıma kapasitesi bulunan uçan taksinin, şehir içi ulaşımı pratik hale getirmesi planlanıyor.

Teknoloji dünyasının bir diğer dev ismi olan Sony ise Sony Vision-S isimli elektrikli otomobilini tanıttı. 0’dan 100’e 4.8 saniyede ulaşan Sony Vision-S, Lidar ve 3D ToF dahil olmak üzere 33 farklı sensör kullanıyor. Bu sensörlerle araç etrafı sürekli olarak taranarak güvenli sürüş sağlanıyor. Playstation 5’in tanıtımını yapması beklenen Sony, elektrikli otomobil tanıtımıyla büyük bir sürpriz gerçekleştiriş oldu.

CES 2020’de ‘Deneyim Çağı’nı ilan eden Samsung ise geleceğin akıllı şehirlerinin nasıl olması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu. Samsung Kıdemli Başkan Yardımcısı Emily Becher,dijital bağlantıyla toplum anlayışımızı güçlendirmemiz ve yeni etkileşim biçimleri yaratmamız gerektiğini vurguladı. Becher, kendi çocuklarımıza şehir hayatını sevdirmek için akıllı sistemler oluşturmamız gerektiğini söyledi. Becher ayrıca yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G'yi kullanan akıllı şehirlerin çevre ile etkileşimimizi daha kolay getireceğini belirtti.





Burak Kesayak

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