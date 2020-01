CES 2020: Yapay Zeka ve 5G, inovasyonun geleceğini belirliyor

CES’in ev sahibi Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA) Başkanı ve CEO’su Gary Shapiro konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “CES 2020 dünya genelinde tüm büyük sektörleri bir araya getirdi ve onlara ilham verdi. CES 2020’de sergilenen inovasyon, sektörleri yeniden şekillendirecek, istihdam yaratacak, küresel ekonomiyi canlandıracak ve insanların hayatını iyileştirecek.”



CES Başkan Yardımcısı Karen Chupka ise “Bu hafta CES, tüm şirketlerin aslında birer teknoloji şirketi olduğunu gösterdi. Global teknoloji markaları, geleneksel olmayan teknoloji şirketleriyle bir araya gelerek inovasyonun tüm pazarları ileriye götürdüğünü gösterdi ve önümüzdeki on yılın zeminini hazırladı” dedi.



CES’teki ana temalar



CES 2020 kapsamında pazarları yeniden şekillendirecek ve iş modellerini değiştirecek geniş bir teknolojik ürün yelpazesi sergilendi. CES 2020’nin odağında Yapay Zeka, 5G ve Mobil Bağlantı, Geleneksel Olmayan Teknoloji Şirketleri, İyilik için Teknoloji, Eureka Park, Çeşitlilik, Seyahat ve Turizm, Ulaşım ve Araç Teknolojileri ile C-Space vardı.



Ana konuşmacılar



CES sahnesi önemli global sektörleri temsil eden 1.100’den fazla konuşmacıya ev sahipliği yaptı. Konuşmacılar arasında Samsung Consumer Electronics Başkan ve CEO’su Hyun-Suk Kim; Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius; Delta Air Lines CEO’su Ed Bastian; NBCUniversal Chairman of Advertising and Partnerships Linda Yaccarino; Quibi CEO’su Meg Whitman ve Kurucusu Jeffrey Katzenberg; ABD Ulaştırma Bakanı Elaine L. Chao; Salesforce Yönetim Kurulu ve co-CEO’su Marc Benioff; Unilever CEO’su Alan Jope ve ABD Başkan Danışmanı Ivanka Trump vardı.



CES’in ana konuşmalarını, SuperSessions ve diğer konferans programlarını incelemek için CES.tech/Live adresini ziyaret edilebilir.



Grant Thorton Merkez Bölge Yönetici Ortağı ve CTA Sektör Liderleri Yönetim Kurulu Üyesi Nichole Jordan, “Burada 40 CEO ve kurumsal direktörü ağırladık ve yarısından fazlası CES’e ilk kez katılmıştı. Etkinliği değerlendirdiklerinde bu fuarın ve edindikleri deneyimin, şirketlerini ve geleceklerini yeniden düşünmelerine yardımcı olduğunu söylediler” dedi.



Dünyanın en büyük ve etkili teknoloji etkinliği olan CES, 6-9 Ocak 2021’de tekrar Las Vegas’ta gerçekleşecek.