CES 2020: Western Digital'den yeni nesil 8 TB SSD

Western Digital Corporation, Tüketici Elektroniği Fuarı Consumer Electronics Show - CES 2020’de, 20 Gbps hızında bir SuperSpeed USB arayüzü ile öne çıkan dünyanın en yüksek kapasiteli, cep boyutunda, taşınabilir SSD prototipinin bir gösterimi de dahil olmak üzere farklı ihtiyaçlara sahip tüketicilerin kullanımı için üretilen geniş depolama çözümleri serisindeki yeni inovasyonları sergileyecek. Şirket ayrıca, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için 1 TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C sürücüsünü de piyasaya sürecek.

Western Digital’ın eşsiz portföyü; mobil cihazlardan, son derece özelleştirilmiş performans sürücülerine kadar her türlü ihtiyaç için çeşitli depolama çözümleri sunuyor. Western Digital CES 2020'de G-Technology, SanDisk, WD ve Western Digital markalarının içerdiği tüketici depolama çözümlerini gösterecek.

Şirket, dünyanın en yüksek kapasiteli, cep boyutunda SuperSpeed USB 20 Gbps taşınabilir SSD’sini sergileyecek. SanDisk markası, bu sene CES'te en son USB Type-C akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlarla çalışan en yeni çift konnektörlü sürücüsünün lansmanını yapacak.



Tamamen metal, yüksek kapasiteli sürücü, tüketicilerin daha fazla fotoğraf ve video çekmesini ve bunların USB Type-C akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar ile USB Type-A bilgisayarlar arasında kolayca aktarmasını sağlıyor.



Bir anahtarlığa uyacak şekilde tasarlanan sürücü, küçük bir yapısına rağmen büyük bir alan sunuyor. Böylece, tüketiciler ihtiyaç duyduklarında içerik için fazladan depolama alanına sahip oluyorlar.



Yeni 1 TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C'nin 2020’nin ilk çeyreğinin sonlarında satışa hazır olması bekleniyor.

WD_Black portföyü, PC ve konsol oyuncularının oyunlarını sınırsızca oynamalarına izin veren performans, kapasite ve güvenilirlik sağlıyor. Fuarda gösterilecek olan WD_Black serisinden beş oyun çözümü arasında şunlar da var:

WD_Black P50 Game Drive SSD, 20 Gbps hızında bir SuperSpeed USB arayüzüne sahip, sektörün ilk oyun sürücüsüdür. WD_Black P50 Game Drive SSD’si şu an hazır.



İki Xbox-lisanslı sürücü, WD_Black P10 Game Drive for Xbox One (şu anda hazır) ve WD_Black D10 Game Drive for Xbox One (şu anda hazır), Xbox Game Pass Ultimate için bir deneme üyeliği ile geliyor.