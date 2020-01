CES 2020: TCL, ev ve hayvanlar için özel çözümlerini tanıttı

TCL Communication Küresel Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Peter Lee, konuyla ilgili şunları söyledi: “CES'te tanıttığımız en yeni LINKHUB ve MOVETRACK ürünlerimiz, günümüzün akıllı yaşam tarzına ayak uyduruyor. LINBKHUB Wi-Fi cihazıyla ev ve küçük ofisler için son teknoloji ağ ürünü sunarken, MOVETRACK Pet Tracker da ev hayvanlarının nerede olduğunun kolayca öğrenilebilmesini sağlıyoruz. Bu ürünlerin tüm geliştirme sürecinde müşterilerin ihtiyaçlarını hep ilk sırada tuttuk.”



TCL LINKHUB Wifi Mesh AC1200 – Yeni nesil Wi-Fi çözümü



Ultra hızlı ve stabil Wi-Fi bağlantısı sunan LINKHUB Wi-Fi Mesh sistemi, Wi-Fi ağının odaların her yerinde çekmesini sağlarken evin her noktasında kullanıcıların 4K/8K video yayını izlemesini, oyun oynamasını ve çalışmasını sağlıyor. LINKHUB Wi-Fi Mesh, mevcut yönlendiricilerle (router) çalışabiliyor ve Wi-Fi alanını herhangi bir sorun yaşamadan artırıyor. Ayrıca tek bir LINKHUB Wi-Fi Mesh, modeme bağlanabiliyor ve böylece ek Mesh yönlendiricileri ağı odaların her köşesine ulaştırabiliyor. Üç Mesh yönlendirici bir arada kullanıldığında Wi-Fi alanını 450m2'ye kadar artırabiliyor ve güçlü Wi-Fi bağlantısıyla 90'dan fazla cihazın bağlanmasını sağlıyor. En fazla 9 tanesinin bir arada çalışabildiği Mesh yönlendiriciler, Wi-Fi sisteminin kapsamını 1.350 m2'ye kadar çıkararak küçük işletmeler ve oteller için ideal bir tercih haline geliyor.



LINKHUB Wi-Fi Mesh sistemi, üç Morandi renk seçeneğiyle gelerek kullanılacağı eve uyum sağlıyor. MU-MIMO ve Beamforming teknolojilerine sahip olan Wi-Fi Mesh yönlendiricileri, birçok cihaza aynı anda doğrudan hat üzerinden hizmet vererek sinyal karışıklığını en aza indiriyor ve sinyali de güçlendiriyor.





Wi-Fi uzatıcının (extender) aksine LINKHUB Wi-Fi Mesh'te tüm cihazları çalıştırmak için sadece bir kullanıcı adı ve şifre yeterli. Bu sırada kullanıcılar, Mesh yönlendirici sisteminin hangi birimini kullanacağını evlerinin büyüklüğüne ve düzenine göre karar verirken, tüm cihazlar arasında otomatik eşzamanlama özelliklerinden de faydalanabiliyor. Alexa'yla da uyumlu olan Mesh yönlendirici sistemi, ses komutuyla Wi-Fi ayarlarının değiştirilebilmesine izin veriyor.



LINKHUB Wi-Fi Mesh sistemini kurmak için yalnızca cihazı takmak ve uygulamaya giriş yapmak gerekiyor. Kullanıcılar özel uygulama sayesinde ağlarını kolayca yönetebildiği gibi çocuklarının internette gereğinden fazla zaman harcamaması için interneti kullanabileceği süreye ve hangi sitelere giriş yapabileceğine karar verebiliyor. Aynı zamanda ana SSID (Service Set Identifier, Servis Seti Tanımlayıcısı) karışıklığının önüne geçebilmek için misafirlere ana ev ağından ayrı güvenli bir SSID kurmalarını sağlıyor.



LINKHUB Wi-Fi Mesh AC1200, Avrupa'daki seçili pazarlarda 2020'de satışa çıkacak.



TCL MOVETRACK Pet Tracker – Hayvanların nerede olduğunu her zaman, her yerde gösteriyor



GPS hayvan takip cihazı olan MOVETRACK Pet Tracker, kaybolan hayvanların nerede olduğunu akıllı telefon üzerinden anında görüntüleme imkanı sunuyor. Takip cihazına lazerle işlenen QR kodu, sahibinin bilgilerini barındırarak hayvanı bulan kişinin kolayca iletişime geçmesini sağlıyor ve hayvanı teslim etmek için hızlıca buluşmasına yardımcı oluyor.



Takip cihazının sunduğu zahmetsiz takip ve görüntüleme deneyimi, kullanıcılara güven veriyor. Uygulamadaki özellik üzerinden belli bir alan belirledikten sonra hayvan bu alandan ayrılırsa, MOVETRACK bunu anında tespit ediyor ve kullanıcıyı bilgilendiriyor. Ayrıca cihazın üstündeki uygulama üzerinden çalıştırılan LED ışık da gece görülmesini sağlıyor. MOVETRACK Pet Tracker, hayvanın oyun oynadığı, yürüdüğü ve dinlendiği zamanları gözlemleyebiliyor. Kullanıcılar, hayvanları için aktivite hedefleri de belirleyebiliyor.



Ücretsiz uygulama sayesinde kullanıcılar, hayvan sahiplerinden oluşan bir topluluğun parçası olup hayvanlarıyla ilginç hikayeler paylaşarak, hayvanları için randevu oluşturarak ve hatta yakınlardaki diğer hayvan sahipleriyle buluşarak sosyal hayatlarına da katkı sağlayabiliyor.



MOVETRACK NB-IoT/CAT M hayvan takip cihazı şarj edildikten sonra ortalama 14 gün boyunca kullanılabiliyor. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde birçok hayvanla da uyumlu oluyor ve tasmalara kolayca yerleştirilebiliyor. IP67 seviyesinde su ve toza dayanıklılığı sayesinde hayvanlar yürüyüşe çıkarıldığında çalışmaya devam edebiliyor.



MOVETRACK Pet Tracker, Avrupa'daki seçili pazarlarda 2020'de satışa çıkacak.